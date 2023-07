«Sinceramente no caigo»: un albañil de Barranqueras ganó más de 9 millones en la Poceada

Un albañil de la ciudad de Barranqueras, se llevó más de nueve millones de pesos con la Poceada Chaqueña del pasado sábado 1° de julio.

«Me enteré el lunes por la mañana, me olvide de controlar, sinceramente no caigo» explayó el ganador que se lleva la suma exacta de 9.095.175 pesos.

El afortunado realizó una jugada automática en la subagencia 536-11 de la señora Daniela Godoy de la ciudad portuaria, con los números 06, 58, 69, 85 y 91.

En este contexto, el hombre reveló que con lo ganado va a poder cumplir el sueño de llegar a su propia vivienda.

Diario Chaco

Comentarios