Saife renunció a la defensa de Marcela Acuña y ahora sólo representa a Emerenciano Sena

Juan Carlos Saife, desde hoy sólo abogado defensor de Emerenciano Sena, confirmó que este mediodía elevó un escrito al Equipo Fiscal Especial (EFE) por el cual renunció a la defensa de Marcela Acuña. “Ahora tengo que esperar que la acepten, y hasta que no acepte el cargo otro abogado, o nombren a un defensor oficial en su reemplazo, yo sigo siendo su abogado defensor”, explicó.

En declaraciones al canal LN+, el letrado chaqueño sólo se limitó a decir que, por “razones estrictamente personales”, se apartó de la defensa de Marcela Acuña. Esas cuestiones, que no quiso develar públicamente, están sujetas a la “ética profesional y de respeto” y quedan entre su ex defendida y él, según sostuvo.

Sin embargo, reiteró su desacuerdo con la carta escrita por Acuña, dirigida a los medios, aunque la misma no está incorporada al expediente y tampoco, según aseguró el abogado, fue el motivo de su alejamiento de esta defensa.

Estrategia de defensa

Con respecto a su estrategia de defensa, Saife reveló que el eje es probar que su defendido no participó “en la planificación de semejante plan” (ya que la calificación penal es por concurso premeditado de dos o más personas), y además probar que no “mató” a la joven como parte del desenlace de ese plan y cumpliendo un rol (la mencionada coautoría).

“Hace 40 años que leo expedientes penales. Creo que tengo alguna dignidad para valorar la prueba. Es mi mirada de defensor. Presumo de ser un abogado serio. Cuando veo un hecho que está probado, no lo niego, no lo obvio en mi análisis ni le miento a mi cliente. Yo no choco contra la pared, pero en esta causa mi opinión es que no hay un solo elemento de prueba que lo pueda asociar a Emerenciano Sena con la muerte de esta chica”, aseguró, resaltando que no niega la posibilidad de la muerte de Cecilia.

“Yo no discuto que la mataron, dónde la mataron ni qué hicieron con el cadáver, pero mi defendido está acusado por homicidio calificado, y eso significa matar, y no se mata a un muerto. Desde mi estrategia técnica defensiva es irrelevante lo que hicieron con el cadáver, porque mi defendido está acusado de matar y no de lo que se hizo después con el cadáver”, expuso.

Por último, acerca de la carta de Marcelina Sena, hermana de Emerenciano, que finalmente fue incautada por la policía, Saife dijo estar sólo al tanto de lo ocurrido por lo difundido en los medios. “Pongo las manos en el fuego por la justicia penal chaqueña”, aseguró el abogado, tras abordar algunos de los dichos en esa carta sobre posibles “arreglos” con una jueza de garantías y una fiscalía.

