Caso Bamba: rechazaron el pedido de la defensa y se mantiene la prisión preventiva para uno de los detenidos

En la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, constituida en Cámara de Apelaciones, a cargo del Juez Rodolfo Lineras, se llevó a cabo en la jornada de este lunes la audiencia de recurso de apelación presentado por el abogado del primer detenido por la desaparición de Constantino Bamba.

El abogado defensor de Víctor Sánchez, principal sospechoso de la desaparición de Constantino Bamba, Juan Pockorny solicitó una revisión completa del caso ya que consideraba que la misma«es errónea la valoración que se hace al respecto» .

El abogado expresó que a Sánchez se lo imputó por Homicidio Simple, «pero aún no sabemos si estamos frente a un homicidio, suicidio o desaparición de persona, no tenemos por probada la causa de muerte, si es que existió la misma» y señaló que «es el mismo fiscal el que duda en su resolución de prisión preventiva».

Tras analizar la declaración de los 7 testigos, Pockorny sostiene que «ninguno vio nada, no hay una sola prueba, no hay elementos de convicción suficiente, no tenemos un solo testigo». Luego agregó: «Ya pasaron 43 días de investigación y no se tiene nada» , por eso solicitó la nulidad de la prisión preventiva, señalando además que no hay peligro procesal, mi cliente declaro, le hisoparon, se le allana la casa».

Aclaró además que Sánchez primero declaró como testigo, «se volvió a su casa y luego de unos días lo detuvieron y lo encontraron trabajando en su casa, no tiene un peso, a donde se va a ir«. Por este motivo pidió que se ordene la libertad con las reglas y pautas que se considere necesario pidió la defensa.

Por su parte el fiscal Gustavo Valero sostuvo en su totalidad la prisión preventiva para Sánchez, remarcando que los testigos en la causa fueron coincidentes en señalar que el detenido fue la última persona que estuvo con Bamba y que en su casa se escucharon disparos . Además, Valero aseguró que «hay pruebas de que Sánchez va a entorpecerla investigación», y dijo que «la mayoría de los testigos lo hacían con cierto temor y la mayoría evito dar detalles de lo que ocurrió» al solicitar al Juez Lineras que confirme a prisión preventiva y la sostenga.

Por su parte la querella asumida por a abogado Marcel de Jesús Festorazzi compartió los mismos argumentos que el fiscal Valero y solicitó que se mantenga la prisión preventiva para Sánchez. «Tenemos indicios unívocos de que le quitaron la vida a este hombre y hacen desaparecer el cuerpo», dijo Festorazzi y agregó «Sánchez no solo estuvo con Bamba sino que lo mató» .

Por otro lado, el letrado mencionó que aún faltan algunos testigos por declarar pero aclaró que algunos de ellos tienen temor de presentarse.

Diario Chaco

