«Mi hija tenía miedo, pero por protegerme nunca me lo dijo», dijo la madre de Cecilia

La madre de Cecilia Strzyzowski afirmó hoy durante una concentración en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes para recordar a su hija al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio que su hija «tenía miedo», pero que «nunca se lo dijo» para protegerla.

«Mi hija tenía miedo, pero por protegerme a mi no me lo dijo nunca. El 80 por ciento de las mujeres no se lo dicen a su familia por miedo. Absolutamente nadie puede echarle la culpa a una piba por que la golpeen, la violen o la maten», aseguró Gloria Romero en diálogo con el canal de noticias Crónica TV durante la marcha que comenzó pasadas las 14.30 desde la rotonda de Barranqueras. Allí, Gloria recordó que, al enterarse de la desaparición de su hija, entendió que había «muy pocas posibilidades de encontrarla con vida».

«Cuando tuve la reunión con la cúpula de la policía, el policía me agarra de la mano y me prometió que iba a encontrar el cuerpo de mi hija. Ahí yo supe que estábamos buscando un cuerpo», relató la mujer que remarcó que Cecilia «hubiera cumplido 29 años el próximo 3 de agosto». Además, Romero apuntó contra el acusado Emerenciano Sena, sobre quien aseguró que «limpiaba la ciudad tirando en la chanchería a la gente». Asimismo, Gloria pidió que la justicia sea «para todos, sino no es justicia», en relación a otros casos de mujeres desaparecidas.

«Acá nos unimos madres que han perdido a sus hijos, esto se tiene que viralizar. Hay 19 desaparecidas en el Chaco. Que se haya resuelto en 16 días quiere decir que cuando la justicia quiere hacer las cosas las hace. Es un privilegio, y es porque se hizo visible pero yo voy a hacer visible a cada persona del Chaco».

Al respecto, la mujer agregó: Comento que estaban conformando una base de datos para que puedan asesorar al resto de las víctimas que fueron desaparecidas en la provincia del norte argentino. Yo tengo a Burlando que es el número uno, pero Burlando no puede estar en todos lados». Por último, Romero cerró: «De la gente que me está siguiendo, percibo esperanza. Esperanza de que se va a ser justicia».

Fuente: Télam

Comentarios