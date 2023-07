Caso Cecilia: Chaco y Corrientes se unieron en la búsqueda de verdad y justicia

Familias del dolor, acompañadas por una multitud, unieron a ambas provincias a través del puente interprovincial bajo la consigna “Lazos por Cecilia”. “El apoyo es de todo”, destacó Gloria Romero, quien anticipó la búsqueda de “aporte internacional”.

Con el caso Cecilia Strzyzowski como bandera, familias del dolor de Chaco y Corrientes realizaron un abrazo simbólico entre las dos provincias para reclamar justicia. A un mes de la desaparición física de la joven de 28 años y bajo la consigna “Lazos por Cecilia”, una multitud se concentró esta tarde en el viaducto que une ambas provincias para acompañar a Gloria Romero “en la búsqueda de verdad y la justicia”.

“El apoyo es de todos. La esperanza de que en el Chaco no haya lugar para gente como Emerenciano ni para Patricia Acuña. Quiero que se vayan, no sólo que estén presos, quiero que se vayan de este Chaco”, dijo Gloria en contacto con la multitud. Así analizó: “Vieron que en 15 días se resolvió todo, que hay prisión preventiva. Vieron que cuando la justicia quiere hacer las cosas, las hacen. ¿Pero por qué se hizo esto? Porque está la prensa, porque se hizo internacional. ¿Qué pasa con las demás personas? La justicia tiene que ser para todos o si no es un privilegio”. A su vez, recordó: “¿Cuándo algo se hizo acá en el Chaco en tiempo récord? ¿Vieron que no hay piquetes? ¿Vieron 28 días sin piquete en la ciudad? Fue duro el mes. Me golpearon de todos lados, politizaron todo. Yo no tengo nada que ver con el tema de la política”.

“Las víctimas de golpe, de violaciones o de asesinato no tienen la culpa. ¡Sáquense eso de la cabeza! No existe el desaparecido, existen asesinos, existe impunidad, existe un tipo que encima se hace la víctima, existe un tipo que tiene una cárcel VIP. Descuartizó a mi hija que dentro de un mes cumple; el 3 de agosto cumple 29 años. Ni siquiera tengo un pedacito de ella, mucho menos un cuerpo”, agregó en un emotivo discurso.

“¡No van a quedar impunes! Yo te voy a seguir como perro carnicero (en referencia a César Sena), te voy a poner abogado, tras abogado, tras abogado, tras abogado y si no tengo el aporte nacional, lo voy a buscar internacionalmente. No lo voy a cortar nunca, y las cosas se van a hacer bien”, concluyó Gloria Romero, ataviada nuevamente con la camiseta de la selección argentina de fútbol.

Siete imputados con prisión preventiva

Por el presunto femicidio de Cecilia hay siete personas detenidas, todas con prisión preventiva. El jueves pasado, el Equipo Fiscal Especial (EFE) dio a conocer el Auto por el cual se dicta la prisión preventiva que tiene cerca de 200 fojas. Así, las calificaciones legales para cada detenido son las siguientes:

-César Sena: homicidio triplemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor y por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautor (artículo 80 incisos 1, 11, 6 y artículo 45 todos del Código Penal en función de la ley 26.485).

-Emerenciano Sena y Marcela Acuña: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautores (artículo 80 inciso 6 y artículo 45 todos del Código Penal).

-Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Fabiana González: encubrimiento agravado (artículo 277 inciso 3 acápite «a» en función del inciso 1 acápite «b» del Código Penal). En todos los casos por aplicación del artículo 289 incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal.

Comentarios