El debate parlamentario estuvo atravesado por el caso de Cecilia Strzyzowski

La aprobación de un pedido de informes impulsado por la oposición para recabar datos sobre los recursos que llegan a los movimientos sociales y un pedido de cuestión previa por el caso de Cecilia Strzyzowski, desataron en el Parlamento un extenso debate y un fuerte cruce entre oficialismo y oposición, aun cuando en causa común se solidarizaron con la familia, y con el pedido de justicia y el mayor peso de la ley para los responsables.

Previo al tratamiento del temario programado en Labor Parlamentaria, el cuerpo legislativo dio ingreso, modificó y aprobó el proyecto 1440 a través del cual la oposición solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado de los fondos recibidos tanto de Nación como de Provincia por parte de los movimientos sociales. El pedido establece que debe especificar “asignación, ejecución, cantidad de movimientos sociales y sus respectivos miembros, así como todo dato relevante que se considere necesario para la comprensión y seguimiento de la gestión de recursos”.

Esta iniciativa fue ampliamente difundida por el bloque opositor en la jornada anterior, vinculada estrechamente al caso de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida el 1 de junio y por la cual se encuentran detenidos siete personas, entre las que se cuentan como principales imputados a un presunto femicidio a la familia Sena, cabeza del Movimiento Emerenciano.

Sin embargo, no fue hasta el pedido de una cuestión previa por parte de la diputada Tere Cubells del Frente Grande que se desarrolló un extenso debate en torno al caso y donde hubo fuertes cruces entre diputados de las distintas bancadas.

Cuestión previa

De manera puntual, Cubells hizo referencia “a la desaparición de Cecilia, un doloroso caso que indica, o al menos es lo que se presume, es un femicidio”. Expresó su solidaridad con familiares y afectos de la joven y afirmó: “Exigimos el debido esclarecimiento del caso y condena a responsables materiales e ideológicos de la aberrante situación”. “Familiares, afectos y el pueblo todo nos merecemos saber la verdad y que realmente se haga justicia”.

“No quiero dejar pasar que estos casos despiertan algunos monstruos de la democracia, como la manipulación de la información y el uso del dolor ajeno con fines políticos, partidarios y electorales”, sostuvo.

Observó que “los 40 años de democracia todavía nos dejan como deuda el debido respeto a las víctimas”, aseguró y se refirió a “sectores que especulan e intentan llevar agua para su molino”. “Compartimos la lucha por conseguir justicia”, manifestó.

Por el NePAR, pidió la palabra el diputado Juan José Bergia y destacó la aprobación del pedido de informes de la oposición. “No hay nada que ocultar, me parece que es saludable y marca que no se quiere esconder absolutamente nada”, sostuvo.

“Pido que no nos cambie el eje de este hecho aberrante y monstruoso que sufrimos todos los chaqueños. Nuestra solidaridad con la familia de Cecilia. Que estos pedidos de informes no nos cambien el eje y que los culpables sean condenados. Celebramos el trabajo que está haciendo el equipo fiscal, lo que marca a las claras que en Chaco hay un Poder Judicial que trabaja y muy bien. Memoria y justicia, sí; olvido, jamás”.

Defendió la postura del gobernador Jorge Capitanich y reiteró su pedido de justicia para la familia de Cecilia.

Cruces

Desde el interbloque radical, la diputada Andrea Canteros Reiser, recogió la postura expresada por la diputada preopinante del Frente Grande y dio lectura a la suya en el Recinto: “El silencio no es una opción, detrás de un crimen como la desaparición de Cecilia es hasta violento. (…) Por eso nos sorprendió el silencio del oficialismo nacional y provincial durante muchos días, sobre este hecho específico. Y también me sorprendió la conferencia de ayer del Gobernador, 25 días después de la desaparición”. “Ya pasaron las Primarias y seguimos sin saber dónde está Cecilia o qué pasó con ella. Por eso, lo primero que queremos decir es que acompañamos a esa madre y a esa familia en el dolor y el pedido de justicia”.

“Es un hecho policial, pero también es político”, dijo. “Acá se habló de los medios de comunicación y fue Gloria (madre de Cecilia) la que pidió a los medios nacionales que no la abandonen. Y gracias a esta exposición mediática pudimos escuchar de primera mano testimonios de la familia para entender el contexto de esta desaparición”, declaraciones a las que la diputada hizo mención específica, sobre todo las de su tía abuela, persona con la que vivía Cecilia.

“Cecilia dijo no a una oferta de Sena para lavar dinero. (…) Cecilia dijo no a vestir con las insignias del movimiento social de esta familia y también dijo no a participar de las prácticas de cortes de calle porque no quería ser una piquetera. Este ‘no’ denota un abuso constante sobre Cecilia y que ella era víctima de violencia de género, de violencia económica, porque también suponemos que trabajaba en la Escuela de Gestión social de esta familia. Y que habría, o suponemos, que habrá terminado en la forma más extrema de violencia que es el femicidio”, sostuvo.

Rescató el valor de su madre y apuntó: “Esa familia no es cualquier familia, sino que compartía una boleta y una oferta electoral con el gobernador de la provincia del Chaco. Y eso es un hecho político”. “Por eso el silencio del gobierno aturde y es violento”, reprochó.

“No hacemos cargo al Gobernador de este crimen, pero no podemos ser tan necios de negar la realidad que subyace a esa desaparición”, afirmó.

Habló de “volúmenes de recursos del Estado”, manejados por la familia Sena; “Todos conocían sus prácticas violentas y mi compañero de bancada fue amenazado públicamente por Marcela Acuña”.

Dijo que fue difamada por un sector del bloque oficialista por la modificación a la Ley Micaela para que la capacitación en género para candidatos electorales quede a cargo de los partidos políticos y las universidades.

Habló de las marchas y afirmó que “el pueblo dijo basta también a una forma de hacer política, de construcción de un Estado paralelo, con recursos y poder manejados discrecionalmente y con impunidad porque es fuera de toda regla y normativa”, denunció.

Más adelante, se refirió a la conferencia de prensa del Gobernador: “Habló de discursos de odio, dijo que fue objeto de ataques sistemáticos y que se pretende mentir todo el tiempo”, y afirmó: “La verdad que no sé a quién acusa porque no nos hacemos cargo, tampoco ningún candidato rompió la veda electoral. Pero no se puede negar la manifestación multitudinaria y pacífica del pueblo chaqueño pidiendo justicia por Cecilia y por otras mujeres que también esperan justicia”.

Continuó cuestionando la posición asumida por el primer mandatario en la conferencia del lunes. Mencionó que Chaco y Tierra del Fuego lideran las cifras por violencia de género. “Algunas cosas estamos haciendo mal. Por eso es importante reconocer el problema para poder solucionarlo. (…) No es una cuestión de poner número a un presupuesto sino de tener una política de Estado planificada y estratégica para lograr mejores objetivos para erradicar las violencias. Y eso no se hace en soledad de un grupo minúsculo, sino con la coordinación de los tres Poderes del Estado”, afirmó.

La diputada justicialista Claudia Panzardi, quien a viva voz interrumpió en un par de oportunidades la intervención de su preopinante, pidió la palabra y se refirió a “un hecho de dolor que nos conmociona absolutamente”, al referirse a la “desaparición” de Cecilia.

“Voy a pedir silencio a los que pedían silencio mientras mentían, muestren respecto, no van a ganar las elecciones mintiendo o victimizándose. Respeto por la familia. Evidentemente en este recinto la oposición tiene una doble vara, ponen una vocecita muy moralista. Pero sé muy bien lo que tengo que decir”, arremetió.

Expresó su solidaridad con Gloria, madre de Cecilia y aseguró que “es un hecho que enluta, angustia y preocupa por la desaparición en sí, por lo que suponemos a través de la investigación que está avanzada. Pero nada de lo que digamos en este momento va a traernos a Cecilia”. “Tenemos la oportunidad de acompañar en silencio”, dijo la legisladora que ya compartía estados con la foto de la víctima desde las primeras difusiones en redes que daban cuenta de que estaba siendo buscada.

“Me duele profundamente la desaparición, pero también la baja estofa que tienen muchas personas no importa si son de medios nacionales, locales, legisladores”, reprochó; y calificó de “perverso” que se utilice el caso en materia electoral.

Cuestionó que no haya pedido autorización para dar lectura al escrito y aclaró que “hay muchas cuestiones que manifestó que son de falsedad absoluta, con real malicia. Habló de un montón de hechos que no fueron denunciados, se lo pedimos. Dónde están las denuncias. Ha puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada, detenida por la desaparición de Cecilia, ejercía violencia de género. No hubo una sola denuncia, la propia madre de Cecilia dijo que nunca había tenido conocimiento de que hubiera violencia de género”.

“Hablan de impunidad cuando el Ejecutivo desde el primer momento puso todos los recursos necesarios a disposición de la justicia. De qué impunidad hablan. Hay siete detenidos desde el primer momento que serían los autores y algunos cómplices. Siguen insistiendo con la mentira.

Ya no saben qué inventar, pónganse a trabajar. Dejen de mentir, dejen de decir que el gobernador se dedicó a hablar de su gestión y de su persona. Se ha puesto nuevamente a disposición de la familia y la madre. No ha querido politizar este tema, como el buen gobernador que es y como el buen político que es. Desde el primer momento en que fueron sindicadas como imputados, fueron excluidos de la lista estas personas que adherían al Frente Chaqueño”. “Buscan un rédito político y es detestable, es vergonzoso”, disparó para cerrar su intervención.

Pedido de justicia

Otros legisladores tomaron la palabra luego del cruce que protagonizaron ambas legisladoras, aún en causa común con el pedido de justicia.

Desde el Partido del Trabajo y el Pueblo, Rodolfo Schwartz también habló de un “caso brutal” y sentó posición como PTP y como Partido Comunista Revolucionario y en nombre del movimiento de mujeres en cuanto a los responsables, para que “paguen con todo el peso de la ley”. Reivindicó la lucha de las mujeres de organizaciones sociales por las que se logró canalizar causas en la justicia y nombró al menos cinco violentas muertes de mujeres en el Chaco “que llegaron a la justicia por la lucha de los familiares y organizaciones y el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y Género como querellante en muchos casos”.

“Dicen impunidad cuando ya estaban presos siete. No mintamos, efectivamente, se miente mucho y se toma una palabra como verdad. También es verdad que hay un candidato que va a juicio por el negocio con la basura. Los que se bañan con agua bendita. Nosotros no tenemos compromisos, nuestra historia así lo indica, no nos vendemos. Cuando tuvimos que votar en contra lo hicimos, dos presupuestos de tres”.

“Nunca hubo una utilización política como en este caso y una difamación tan grande. Acá hubo una gran jugada nacional y provincial para tratar de vincular no solo en política al gobernador sino de denotar y demonizar a los movimientos sociales. Hay que ser prudentes, busquemos los puntos de unidad porque si no la situación va a ser explosiva”, advirtió en un claro mensaje a la oposición.

La posición del radical Alejandro Aradas, el diputado que había sido agredido por Marcela Acuña, episodio que recordó su par de bancada Reiser, profundizó el relato de su experiencia en dicho evento y coincidió en la posición asumida por la legisladora.

También Luis Obeid se expresó y así como se alineó en el pedido de justicia también desmintió algunos dichos de la diputada radical al respecto del gobernador Capitanich.

Rodrigo Ocampo y Mariela Quiroz cerraron el debate cruzando varios de los dichos de los diputados de Juntos por el Cambio (UCR) y pidiendo además por el “mayor peso de la justicia”.

