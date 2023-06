Abogadas y abogados populares del Chaco cuestionaron duramente las operaciones mediáticas contra el gobernador Capitanich

Abogadas y abogados populares se manifestaron sobre las operaciones mediáticas y la conferencia de prensa realizada anoche por el gobernador Jorge Capitanich “El avasallamiento de las instituciones democráticas, constituye el más grosero retroceso de las conquistas sociales”, dice el documento dado a conocer hoy

El documento dado a conocer por abogados y abogadas populares cuestiona duramente las operaciones mediáticas, el “uso político” y las “mentiras sistemáticas” en torno al caso Cecilia Strzyzowski.

El documento dice textualmente: “Las operaciones antidemocráticas y contra líderes populares, a través de los grupos concentrados económicos y financieros, Poder Judicial y el monopolio mediático, no es novedoso en el escenario contemporáneo.

No vamos a convalidar hechos que constituyen la antítesis de lo que nos representa: el discurso de la antipolítica y antiderechos. No permitiremos que los medios de comunicación sistemáticamente atenten con la propia democracia, porque atacar la democracia es también aniquilar derechos, lo que no son una concesión de los poderes políticos ni reales, sino que son conquistas del Pueblo.

Ahora bien, en nuestra Provincia del Chaco, se ha instaurado, en medio de un proceso electoral (ya por sí teñido por el centralismo porteño, que socavó y socava las autonomías de los Estados Provinciales), un escenario de desprecio vil y obsceno hacia el precandidato a Gobernador Jorge Miltón Capitanich y todas las políticas públicas que él representa, tomando como punto de partida un caso judicial criminal, que ha tenido el abordaje desde todas las instancias jurisdiccionales y administrativas predispuestas por la Constitución y las leyes que reglan su ejercicio, poniendo en jaque la gobernabilidad de la Provincia.

El avasallamiento de las instituciones democráticas, constituye el más grosero retroceso de las conquistas sociales.

Todos los chaqueños y chaqueñas debemos contribuir sin dudas al fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y del Estado constitucional, pero debemos hacerlo siempre con memoria, con verdad, y con justicia.», dice el documento.

El comunicado lleva las firmas de:

