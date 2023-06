Sáenz Peña: remisero asustó a una estudiante cuando desvió el recorrido para llevarla a su casa

Una joven estudiante que llego a la ciudad de Sáenz Peña desde una localidad vecina, tomo un remis en la terminal de ómnibus y según comento en un grupo de Whatsapp de estudiantes, pasó un momento horrible en el móvil que la llevaba de regreso a su domicilio.

La joven relató a un compañero de estudio que al tomar el remis le pidió que la llevara a una dirección en el centro de Sáenz Peña. Cuando la estudiante se dio cuenta que el remisero la llevaba para la zona del Ensanche Sur, en la otra punta de la ciudad, se asustó y le reclamó que no estaban yendo a la dirección que le pidió.

En ese momento, el chofer le dijo que estaban yendo por una calle que ella no conocía. La joven no conforme con la respuesta, vuelve a insistir que esa no era la dirección que le pidió y comenzó a gritar y amenazar con llamar a la policía. Allí, el conductor da vuelta por la misma calle y le dice que ya vuelve al centro que se quede tranquila, que se equivocó. Ella varias veces le repitió la dirección, pero el hombre hizo caso omiso hasta que la joven amenazó con llamar a la policía.

Sus compañeros hicieron viral esta situación para que ningún estudiante u otra persona pase por lo mismo. La joven expuso el hecho en redes sociales y tras tomar estado público el secretario de Gobierno de la Municipalidad que tiene a su cargo la administración de la terminal de ómnibus de Sáenz Peña solicitó los datos del remisero. Se trata de una persona que tiene su auto habilitado en la base de Remises «La terminal» cuya oficina funciona en el barrio Lamadrid.

Como medida de prevención desde el municipio se procedió a la retirarle la licencia al conductor.

Por último, el secretario de Gobierno Diego Landriscina se comunicó con la joven para escuchar su relato. Posteriormente, el conductor del remis, y al tomar conocimiento de lo manifestado por la joven en las redes, dijo que la chica no era de acá. «Era una chica colombiana que no sabía dónde quería ir y además no quiso pagar la tarifa».



