«Dame las cosas o te vuelo la cabeza»: el dramático relato de una mujer asaltada por motochorros

Una bibliotecaria que cumple funciones de directora en la Biblioteca N° 360 que funciona dentro del Colegio Secundario N° 59 del barrio 713 viviendas fue sorprendida por dos motochorros que intentaron robarle sus pertenencias y su motocicleta.

En contacto con Diario Chaco, la mujer, que pidió no ser identificada con nombre y apellido por temor, relató lo ocurrido desde que salió de la escuela hasta llegar a su domicilio donde fue abordada por dos motochorros.

Comenzó señalando que salió aproximadamente a las 13.50 del colegio y cuando venía hacia su casa, saliendo de la escuela a escasos metros de la Comisaria Tercera, vio parado a un muchacho en una moto, que la vio pasar y dio vuelta la moto como siguiéndola. «Yo siempre voy mirando por los espejos porque los motochorros cuando se dan vuelta de golpe es porque ya te marcaron para robarte», dijo la docente.

Cuando observa esta actitud de los motociclistas decidió pararse en una esquina donde vio mucha gente. «Pregunté qué pasaba, porque había unos chicos llorando y me dijeron que acaban de asaltarle a una mujer en moto con sus dos chicos cuando salían de la escuela. Le amenazaron con un arma de fuego y le sacaron el celular», comentó.

Luego de eso la docente siguió su camino hacia su domicilio en el barrio Lamadrid y a pocas cuadras antes de llegar observa a dos muchachos en una moto, «tenían una actitud sospechosa, uno de ellos llevaba barbijo y enseguida pensé que eran sospechosos. Los deje pasar y me quede cerca de una casa donde había un hombre en la vereda, ellos pasaron y miraban hacia atrás como marcándome, yo les deje que se alejen antes de seguir mi marcha y ellos doblaron unos metros más adelante», conto la bibliotecaria.

«DAME LAS COSAS O TE VUELO LA CABEZA»

Una vez que vio que se alejaron lo suficiente, se animó a seguir a toda velocidad hacia su casa, pero a una cuadra y media antes de llegar a mi casa siento que venía fuerte una moto y cuando miro veo que ya me alcanzaron, y el de atrás saco un arma grande y me apunto en la cabeza y me dijo «dame las cosas o te vuelo la cabeza y entonces ahí grite fuerte», dijo la mujer.

«Luego de eso perdí noción de lo que pasó, la situación fue tan traumática que no sé cómo terminé en la vereda de enfrente y me caí de la moto. La situación me hizo reaccionar de una manera que no sé cómo termine ahí, cuando cruzo la vereda caigo en el pasto y el muchacho que tenía el arma trastabilla y casi se cae en la cuneta, pero no alcanzó a caerse porque puso su mano para sostenerse, se le cae el arma, la levanta y me vuelve a apuntar en la cabeza y me dijo me das las cosas ya o te reviento. Yo solo gritaba con más fuerza y ahí escuché que un vecino salió junto con otros y el tipo cuando ve que salen los vecinos sube a la moto y huyen del lugar», comentó la bibliotecaria.

«EN UN MOMENTO DIJE ESTOY MUERTA»

La mujer dio gracias a Dios por estar con vida, «fue horrible lo que paso, pero lo que digo es Dios estuvo conmigo, o a lo mejor no tenían balas, o no quisieron matarme, no sé, lo que puedo decir es que si no gritaba y los vecinos no salían y yo me seguía resistiendo me iban a disparar. En un momento dije estoy muerta».

El dramático relato de la docente continúa señalando que cuando le apuntan por segunda vez, le apoyaron el arma en la sien y «ahí escuché que un hombre grito y ahí los malvivientes huyeron del lugar».

Recuerda la mujer que en todo momento el delincuente le decía «dame las cosas», pero «yo tenía mi portafolio y allí mi notebook que es mi herramienta de trabajo, doy y recibo clases con esa máquina. Mi moto y la computara son mis herramientas de trabajo» aseguró la docente que hace 25 años ejerce la docencia.

SIN MÓVIL POLICIAL

Al ser consultada si dio aviso a la policía dijo que, cuando pudo recuperarse llamo al 911 y le atendió una mujer que le pregunto cómo estaban vestidos los motochorros y la patente de la moto, pero la mujer en su estado de shock no pudo recordar.

«Solo llame para que manden un móvil y los busquen, porque andan armados y así como me atacaron a mi pueden atacar o matar a otra persona, pero la oficial me dijo que como no le robaron no iba a ir ningún móvil porque no tenían patrullas en ese momento».

