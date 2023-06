Larreta oficializó a Gerardo Morales como su compañero de fórmula presidencial: «Necesitamos un cambio profundo y real»

Como se venía estipulando en el transcurso de la mañana de este viernes, Horacio Rodríguez Larreta oficializó a Gerardo Morales como su compañero de fórmula de cara a las elecciones PASO nacionales que se desarrollarán el próximo domingo 13 de agosto.

El jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa en La Escondida en Palermo junto al presidente de la Unión Cívica Radical. «Necesitamos un cambio profundo y real, lo más importante: un cambio que se mantenga en el tiempo«, comenzó explicando en su discurso el funcionario porteño. Seguidamente, señaló que «no es solo un cambio de gobierno porque si no le cambiamos la vida a la gente, no es un cambio«.

Luego, el referente del PRO se inclinó a llenar de elogios al dirigente radical. «Para mí es una gran alegría, honor y orgullo contarles hoy que Gerardo Morales será quien me acompañe como candidato».

«Es un tipo de acción, de ir al frente, de hacer«, mencionó Rodríguez Larreta y agregó: «Hoy gobierna una provincia muy importante de la Argentina, los jujeños viven mucho mejor que hace 8 años«.

En ese marco, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio destacó que el mandatario jujeño «generó más trabajo y más educación» en la provincia. Y aseguró que «los jujeños viven más seguros, se acabaron los aprietes de la Tupac Amaru«.

También, remarcó que el líder del radicalismo «representa el federalismo para representar a las provincias y que puedan tener el rol que se merecen», y cuestionó al kirchnerismo porque «con la concentración de poder que tienen transformaron a la Argentina en un país unitario».

GERARDO MORALES: «HAY QUE APOSTAR A LA CULTURA DEL TRABAJO»

En su alocución, el jefe del Ejecutivo de Jujuy devolvió los halagos a Rodríguez Larreta: «Un gusto compartir con vos que también sos un hombre de gestión y tenés una gran gestión en la Ciudad y que toma decisiones todos los días«.

«Es un gusto generar esta coalición de Juntos por el Cambio donde mayoritariamente creen que es necesario recuperar el diálogo en la república y construir soluciones para nuestro pueblo«, dijo Morales y comentó que «hay que apostar a recuperar la cultura del esfuerzo y de la cultura del trabajo «.

«Hay que recuperar la clase media de la Argentina y el trabajo es lo único que saca de la pobreza a la gente. Nos van a dejar una Argentina destruida pero juntos vamos a trabajar para dar vuelta la República Argentina», finalizó el precandidato a Vicepresidente de Rodríguez Larreta.

Comentarios