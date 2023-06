Comunidades búlgaras de todo el país, promocionarán su cultura desde Sáenz Peña

El gobernador Jorge Capitanich recibió este viernes al embajador de Bulgaria, Mihaylov Stoyan, y a la presidenta de la agencia ejecutiva para los búlgaros en el extranjero, Rayna Mandzhukova. Los representantes de la comunidad destacaron las políticas de Estado tendientes a la cooperación con las colectividades que tiene el Chaco y la Argentina.

El Chaco, es una de las provincias con mayor concentración de búlgaros en la Argentina. Stoyan destacó «el mecanismo de cooperación entre Argentina y las colectividades». «Esto forma parte del multiculturalismo, que tiene que ver con políticas de Estado, considerando la presencia de las comunidades como un tesoro nacional», dijo.

«Para nosotros es muy importante conocer este sistema de cooperación que existe de una manera institucionalizada en todos los niveles en Argentina, municipio, provincia y Nación. No hay tensión entre las colectividades, me parece que tiene que ver con la conformación de Argentina, con su historia, y porque han logrado mantener y preservar el sentimiento de pertenecer a la colectividad. Hay una simbiosis que no genera contradicciones y esto se refleja en las políticas de Estado», sostuvo el embajador.

El diplomático adelantó que desde este viernes 23 hasta el domingo 25, en Sáenz Peña se celebrará un festival folclórico con integrantes de la comunidad de todo el país. Las actividades se desarrollarán desde el 23 al 25 de junio.

Este viernes se inaugurará la exposición «Historia de Bulgaria, visita por los pintores» en la Casa de la Cultura y la proyección de la película documental «Corazón como pájaro». En tanto que el sábado 24 en la UNCAUS habrá un concierto y se presentarán los cuerpos de baile con entrada libre y gratuita Luego, una cena en la sede de la colectividad.

El domingo las actividades se desarrollarán en la sede de la colectividad «Hristo Botev» y se hará una caminata a su monumento con la colocación de una ofrenda floral, además de un picnic en la sede y una cena de la amistad donde participarán los distintos cuerpos de artistas.

La presidenta de la agencia ejecutiva para los búlgaros en el extranjero, Rayna Mandzhukova, agradeció el tiempo del gobernador y destacó la importancia de que la comunidad búlgara tenga una buena relación y comunicación con los gobiernos locales. “Es muy importante estos intercambios para poder mantener la cultura y que la comunidad no pierda sus raíces y sus costumbres”, consideró, y agregó: “también es importante para Argentina y en este caso para Chaco porque la provincia y el país se enriquecen con nuevas culturas y costumbres”.

De la reunión también participó Hugo Atanasoff, integrante de la comunidad búlgara, y Ruzhka Nicolova, traductora.

