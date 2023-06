El abogado Juan Arregín acompañó durante la tarde de este miércoles a nuevas testigos presentadas por la querella ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga la desaparición y presunto femicilio de Cecilia Strzyzowski. “Estoy esperando que se quiebre este muchacho. Si es cierto todo lo que se exhibió en redes sociales, le tiene que doler la pérdida de su amor, y creo que eso lo va a quebrar”, dijo sobre César Sena, uno de los siete imputados detenidos que tiene el caso, y pareja de la joven.

El letrado recordó que la investigación, según la carátula de la causa, gira en torno a un supuesto femicidio, con César Sena en el centro de la escena y de la responsabilidad.

“No olvidemos que este muchacho es el heredero de este clan, el que se iba a hacer cargo en el futuro de este proyecto político que encabezan Emerenciano y su esposa. Y vino alguien a entorpecer eso, y se la quisieron sacar de encima. César no, porque estaba enamorado. Por las redes sociales todo indica que seguían enamorados y que querían vivir su historia de amor. Evidentemente todo eso a alguien no le gustó y hoy no la tenemos aquí (a Cecilia)”, indicó.

Además, sobre las indagatorias de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, al abogado le resultó “llamativo” que después de dos semanas “se acuerden de declarar y decir que no tienen nada que ver”. “Entre líneas se puede leer que esto está guiado por los defensores, y está bien, es el derecho que ellos tienen”, dijo.

Ante el EFE, Acuña aseguró haber visto sólo “un bulto” en su casa; mientras que un día antes. Emerenciano aseguró no haber estado en ese lugar en el momento en que Cecilia ingresó a la vivienda.

Equipo de abogados

Sobre la conformación del equipo de letrados que representan a la familia de Cecilia, Arregín recordó que “hay lugar para dos abogados” que ejercen la representación ante la Fiscalía –en su caso y en el de su par Gustavo Briend-, pero dijo que “las estrategias y la coordinación” bien pueden ser llevadas por un grupo más amplio en el que pueden colaborar y sumarse más profesionales.

De hecho, reveló que los doctores Fernando Burlando y Fabián Améndola realizaron durante este miércoles el trámite de matriculación en la provincia ante el Superior Tribunal de Justicia y luego en una escribanía; y ya están trabajando en este caso; pero además existe la posibilidad de que se sume otro reconocido penalista: el doctor Miguel Ángel Pierri.

Nuevas testimoniales

En la tarde de este miércoles, el abogado confirmó que declaró un testigo reservado y luego haría lo propio la hermana de Cecilia, Ángela Strzyzowski. Sobre el primer testigo, Arreguín reveló que declararía en base a “su conocimiento de César (Sena), y la hermana contará los últimos momentos de Cecilia y César antes del supuesto viaje a Ushuaia”.

Dijo además que la querella pondría a disposición del Equipo Fiscal el celular de Ángela, ya que “hasta el último momento antes de ingresar a la casa de los Sena, se estuvieron comunicando (las hermanas) a través de la aplicación WhatsApp”, indicó.

Al margen, resaltó finalmente que el equipo de abogados sigue trabajando para incorporar nuevas pruebas.

