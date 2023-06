Más de tres mil policías brindaron servicio en la jornada electoral

Alejandro Domínguez, jefe de prensa de la Policía del Chaco habló en Radio Provincia sobre el desarrollo de la jornada electoral en el Chaco. Además dio detalles del operativo para el partido de For Ever que se disputará este lunes.

Durante la jornada electoral de este domingo más de tres mil policías brindaron servicio. Consultado por el operativo policial y el trabajo de la fuerza en la jornada, Alejandro Dominguez, jefe de prensa de la Policía del Chaco, brindó detalles de los operativos y las actividades llevadas adelante por la Policía.

“Fue una jornada con la Policía del Chaco encargada de garantizar la custodia, no solamente de las urnas, sino que también de los distintos establecimientos en la parte interna y externa de 168 establecimientos, donde se ha afectado a más de 3000 efectivos policiales”, inició comentando Domínguez.

Aclaró que para no afectar el servicio de prevención que realiza la Policía en materia de seguridad, los que estuvieron en los comicios son los que estaban de franco de servicio y otros que hacían de policía adicional, con una diagramación previa siguiendo los lineamientos del ministerio de Seguridad.

“Los comicios fueron tranquilos. Tuvimos una persona detenida en Makallé, que al momento de ir a votar se detectó que presentaba un pedido de captura por una causa de supuesto hurto calificado y una causa de supuesto encubrimiento, que tramita la Cámara Criminal N° 1 de la ciudad de Resistencia”. Detalló que se trata de un hombre de 51 años, en la escuela Juana azurduy de Padilla.

Por otra parte, los efectivos socorrieron a varias personas que se descompusieron y Domínguez aseguró que hubo “varias denuncias de diferentes personas que manifestaban que encontraban boletas que no eran las oficiales, que les cambiaban algo, cuestiones que suelen suceder por lo general”.

Consultado por el trabajo que realizan con las urnas antes y después de las elecciones, afirmó: “El traslado lo hace la empresa Andreani y la custodia la hace la Policía del Chaco, todo lo que es el despliegue, repliegue y custodia luego de que culminan, como así también en el escrutinio definitivo”.

“Fueron más de tres mil efectivos que se encargaron desde el viernes a las 11 de la mañana, que arrancó en el despliegue de las urnas en El Impenetrable, la zona de El Sauzalito y Fuerte Esperanza. A partir del sábado a las 6 de la mañana arrancó en el resto de la provincia en todos los lugares, así que desde hace un tiempo se venía trabajando. Hoy domingo estamos culminando con el operativo, sin ningún tipo de inconveniente”, indicó el jefe de prensa de la Policía del Chaco.

Partido de Chaco For Ever

Asimismo, le consultaron a Dominguez por el operativo del encuentro de Chaco For Ever. Aseguró que “siempre tres horas antes arranca el operativo policial, por lo que comenzaría a las 13 aproximadamente. Se interrumpen las calles internas, no así la Avenida 9 de julio, sino la Calle 14 y Calle 15, por Illia.

Además, informó: “Se realizará la interrupción del tránsito y se hacen requisas. Tanto en For Ever, como en Sarmiento vamos obteniendo resultados de personas que asisten al evento y tienen pedido de captura por parte de la Justicia, así que ahí van a ser detenidos, también se va a hacer control de alcoholemia con la Policía Caminera”. Igualmente, recordó a los simpatizantes ir temprano para disfrutar el espectáculo futbolístico.

