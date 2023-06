El pedido de la mamá de Cecilia: «Señor presidente, por favor, intervenga la provincia»

La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven que permanece desaparecida desde el 2 de junio, exigió al Presidente Alberto Fernández que «intervenga la provincia», ya que -según ella- la Justicia del Chaco «no es independiente», al tiempo que pidió más «recursos técnicos para que la causa avance».

Fue en un posteo en redes sociales, donde Gloria Romero hizo saber también que no aceptó la representación legal de Fernando Burlando ni de Miguel Ángel Pierri, luego de que trascendiera que podrían sumarse como abogados de la familia de la víctima.

«Necesitamos peritos en informática, necesitamos perros. Es decir, necesitamos recursos técnicos para que la causa avance», expresó, en un posteo en sus redes sociales.

Además, le hizo un planteo concreto al presidente Alberto Fernández: «Y por favor, necesitamos que el Presidente haga que se intervenga la provincia porque acá la Justicia no es independiente. Y esto no van a decir que es persecución política porque el presidente pertenece al mismo partido que el gobernador de la provincia (por Jorge Capitanich), así que señor Presidente, por favor, intervenga la provincia y asegure que la Justicia sea independiente, y mande los recursos que necesitamos».

«Necesitamos recursos técnicos, y la fiscalía también», afirmó.

«NI PIERRI NI BURLANDO ME VAN A REPRESENTAR»

Por otro lado, Romero desestimó la posibilidad de cambiar de abogado, para que asuma Fernando Burlando.

«Yo no tenía plata para pedir un abogado y Karina nos está patrocinando. Ni el doctor Pierri, ni Burlando me van a representar. Yo les agradecí cuando se comunicaron conmigo, pero mi abogada no estaba de acuerdo y no voy a pasar por encima de ella», explicó.

«Soy una persona de campo, tengo palabra y soy leal. Además, yo confío en Karina porque es la tía de Cecilia», agregó Gloria.

