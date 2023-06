Familiares y amigos de Fernando Francovich siguen reclamando justicia y la detención de todos los responsables

Familiares y amigos de Fernando Francovich realizaron este viernes una concentración frente a la Casa de Gobierno reclamando por justicia y el esclarecimiento total del hecho. La mamá de Fernando, Monica Corgniali aseguró que continuará “luchando por justicia para su hijo hasta las últimas consecuencias”. Francovich fue asesinado el 21 de marzo en cercanías de Concepción del Bermejo.

Mónica Corgniali, madre de Fernando Francovich (el camionero asesinado en marzo en cercanías de Concepción del Bermejo) sigue reclamando por justicia y que se detengan a los responsables del asesitnado de su hijo. Este viernes, Corgniali junto a familiares y amigos de Fernando realizaron una concentración frente a la Casa de Gobierno reclamando el esclarecimiento total del hecho.

En declaraciones a Radio Provincia del Chaco, Mónica Corgniali recordó detalles del hecho, cuestionó el trabajo de la policía y la justicia, y ratificó que continuará “luchando por justicia para su hijo hasta las últimas consecuencias”. “El hecho ocurrió el 21 de marzo, a plena siesta en el interior del Chaco, mientras Fernando se encontraba trabajando en la ruta nacional Nˇ16, en el interior del Chaco. Fernando había terminado de descargar en Avia Terai e iba rumbo a Los Frentones en busca de otra carga”, comentó.

En este contexto, cuestionó el trabajo que viene realizando la Policía para esclarecer el hecho y detener a todos los responsables. “Yo creo que la Policía deja mucho que desear. Creo que no está haciendo el trabajo como corresponde, porque no aparecen estas tres personas prófugas. Ya van a ser tres meses del asesinato de Fernandno y estas personas siguen profugas”, resaltó.

En esta línea aseguró: “El avance de la Justicia es muy poco y lento, las pericias no están y no tienen los elementos correspondientes para poder hacer las pericias porque no tienen los fondos que creo yo, tengo entendido, que es el poder ejecutivo el que tiene que facilitarles, por que todo se complica y se atrasa”. La causa está radicada en Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Valero.

En este contexto, Mónica Corgniali ratificó que seguirá luchando para conseguir que se haga Justicia con el asesitano de su hijo, Fernando Francovich. “Vamos a continuar luchando hasta que se haga justicia, hasta que se esclarezca, hasta que aparezcan los responsables y hasta que los responsables cumplan con la condena que se merecen”, dijo. “Yo no puedo permitirme no seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha por justicia hasta las últimas consecuencias”, finalizó la mamá de Fernando.

