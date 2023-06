El pedido desde el corazón de Resistencia que clamó una multitud: “Justicia por Cecilia”

En el mástil mayor de la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, como en otras localidades de la provincia y ciudades del país, una multitud pidió por Justicia. Gloria Romero, la madre de la joven, encabezó la concentración, y agradeció el acompañamiento y la fuerza de la gente.

Una noche fría e iluminada con velas, un dolor que atraviesa sin límites a todas y todos los chaqueños, y un pedido que unió cientos de voces: “Justicia por Cecilia”.

Mujeres y hombres de todas las edades acompañaron este miércoles a Gloria Romero, quien, junto a sus familiares y abogados que la representan, pidió el esclarecimiento del hecho que tiene a su hija desaparecida desde hace 13 días.

La convocatoria de la familia de Cecilia Strzyzowski se concentró, desde poco antes de las 20, en el mástil mayor de la plaza 25 de Mayo, en avenida 9 de Julio y calle Güemes de Resistencia.

Al grito inicial de “justicia”, se agregó enseguida otro con la misma contundencia y unanimidad: “Asesinos” y “Perpetua para el clan Sena”, en referencia a los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes junto a su hijo César son tres de los siete detenidos que tiene el caso hasta el momento.

En los cientos de carteles, muchos de color violeta, se leían frases como “Callaron a Ceci, despertaron al pueblo”; “Somos las voces de las que no pueden gritar”; “Si ellas no están, no estamos todas”; “Que ser mujer no nos cueste la vida”; “Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo” y “¿Qué hicieron con Cecilia?”. Había también varias banderas argentinas y de la provincia del Chaco.

Junto a Gloria también estuvieron en el lugar madres y padres del dolor, como los de Emiliano Romero, una víctima de la violencia; y el diácono José Flores, que respaldo la convocatoria en nombre del arzobispo de la ciudad.

Fue poco más de una hora de concentración en la zona de la principal plaza de Resistencia, que luego dio paso a la desconcentración. Pero antes, la cantante Melyna Enriquez entonó “Canción sin miedo”, en una versión que desde hoy se viralizó a través de las redes sociales y agregó una nueva cuota de emoción: “…hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas…”, dice una parte de la letra que identifica la lucha de los feminismos y la defensa de los derechos de las mujeres.

“Trato de tener fuerza, pero con las hipótesis que hay circulando, es muy difícil”, confesó Gloria, en las palabras finales que compartió con los cientos de personas que la acompañaron y fortalecieron.

Con la gente, compartió también una descripción tan sentida como emotiva sobre su hija Cecilia, para que todos y todas pudieran conocerla un poco más: “Miro la foto y veo a una nena que bailaba todo el tiempo, que siempre estaba como una campanita alegre, que te hacía reír hasta en un velorio. Porque ella, en este momento, estaría haciendo chistes sobre su muerte. Cecilia era así, como una comedia bizarra. Era una chica que hacía chistes las 24 horas, que tenía una alegría y una energía desbordantes; quería salvar el mundo”.

Cecilia fue vista por última vez el viernes 2 de junio, cuando una cámara de seguridad la muestra ingresando a la vivienda de los padres de su pareja, en Santa María de Oro al 1460 de Resistencia.

Por este caso, están detenidos César Sena, pareja de Cecilia, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padre y madre del joven; además de cuatro colaboradores de la familia. La causa fue caratulada como “Sena, César María Alejandro y otros s/ femicidio”.

Comentarios