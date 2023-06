Diácono Flores: «Todo lo que se haga para que esclarecer este caso, bienvenido sea»

Por pedido del arzobispo, el diácono permanente José Luis Flores, jefe de la División Capellanía de Resistencia, participó de la convocatoria en pedido de justicia por Cecilia Strzyzowski. Señaló la necesidad de “vivir en paz”.

La multitudinaria marcha en memoria y pedido de justicia de Cecilia Strzyzowski reunió a diferentes personalidades y grupos sociales en Resistencia. Al respecto, el diácono permanente José Luis Flores, jefe de la División Capellanía de Resistencia, señaló la necesidad de “vivir en paz” y que se haga justicia por la joven desaparecida desde el 2 de junio.

“Me pidió el obispo que venga y yo vengo a rezar con ustedes. Vengo a rezar por la familia.Sé que seguramente hay personas que no creen, posiblemente haya personas que sean de otro credo, pero la mamá me pidió que venga, entonces, yo vine a hacer esto”, mencionó el religioso.

En su oración, Flores reflexionó: “Ojalá que se descubra y que se sepa la verdad. Hay un dicho que dice ‘Dios hace casi todo, nosotros casi nada’. Pero Dios no podría hacer ese casi todo sin nuestro casi nada. Por lo tanto, ese casi nada que tenga que hacer la justicia y a todo lo que les compete resolver”.

“Nosotros queremos vivir en paz, tenemos derecho a vivir en paz. Por lo tanto, todo lo que se haga, todo lo que se diga para que esclarecer este caso, bienvenido sea”, insistió.

El diácono también dijo: “Le pido a Dios que fortalezca”. “Me decía la abuela, me pedía explicaciones porque Cecilia rezaba al Ángel de la Guarda, todos los días. Lo que pasa es que a veces hay gente equivocada, lamentablemente. Entonces, quiero pedirle a Dios por la familia, por la abuela, por la madre, por la hermana, por la tía”, rezó. “Ojalá nunca más, pero en serio nunca más ocurran cosas como esta. Que esto no sea en vano”, cerró.



Solidaridad en el dolor

De la ronda de oradores, también participó la madre de Emiliano Romero. El joven de 19 años asesinado en 2017 tras el robo de sus pertenencias personales en el barrio Villa Marín.

“Mi caso no fue mediático, porque yo elegí no hacerlo para no entorpecer la causa. El hijo de Tiso Talavera es el asesino de Emiliano Romero. Con dos tiros acabó con la vida de mi hijo. Mi hijo iba a la facultad, ese día rendía y tenía que venir a la facultad tecnológica, mi hijo no era un vago más, no era un chorrito más como se dijo en ese momento. Pero ellos se manejan de manera violenta”, sostuvo la mujer.

La mujer, en tanto, señaló que este miércoles decidió acompañar a la familia de Cecilia. “Si no es por todos ustedes que hoy están acompañando a Gloria, se va a perder para siempre. Y todavía tenemos hijos que nos quedan por proteger. Sobrinas, nietas. Tenemos que protegerlos de estos grupos y de todos los violentos”, indicó.

También pidió “justicia para los asesinados y justicia por los desaparecidos, y que se sepa que no todos los grupos sociales son violentos”.

“La única diferencia con la mamá de Gloria es que yo pude encontrar el cuerpo de mi hijo. Lo mataron como un perro por una mochila y un celular, que a las cuadras vendieron por seiscientos pesos”, destacó con dolor la madre de Emiliano.

