“Ayúdenme a que nunca más salgan; y a que no haya otra Cecilia”

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, encabezó la marcha por justicia y se refirió así a los detenidos en la causa. “Hay muchas versiones, lo que se sabe seguro es que no está más”, expresó con profundo dolor ante cientos de personas que la acompañaban.

Este miércoles, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski agradeció a las personas presentes en la marcha que pidió justicia, realizada en Resistencia, y se disculpó por el corte del tránsito para los y las trabajadoras que regresaban a sus hogares. “No me quedaba otra, porque la impunidad que hay con este tema es impresionante. Las trabas que he tenido para llegar a la justicia, para que se hagan las cosas, para que se muevan los papeles, ustedes no tienen ni idea”, contó.

Continuó comentando que estuvo dando entrevistas, cuando llamaron por teléfono a su sobrina y -dijo- la amenazaron. “Fue una amenaza directamente. Que iban a tomar represalias contra mi mamá, una mujer de 82 años. Fue nada más que para cortar las entrevistas. Y yo en realidad tengo miedo por mi hija”.

Ante cientos de personas que la acompañaban con carteles, Gloria expresó que tiene «mucha bronca» y espera que se haga justicia. “Tal vez se haga justicia, porque con esta presión no lo van a poder tapar. Tengo mucha bronca, de esa adrenalina pura”. Y le preguntó a todos los presentes: “¿Qué harías vos si te dicen que descuartizaron tu hijo y lo tiraron a los chanchos? ¿Te largarías a llorar? ¿O vendrías acá a la plaza a gritar ‘ayúdenme’? Prefiero gritar acá ‘no me dejen sola. Ayúdenme a que nunca más salgan, a que nunca más haya una Cecilia, ayudenme, por favor’. Prefiero gritar acá y no llorar, quiero justicia, quiero que se pudran en la cárcel, quiero que nunca más una Cecilia pase por eso”.



“Lo que se sabe seguro es que no está más”

Acompañada por los gritos de “no estás sola”, Gloria continuó: “Hay muchas versiones, lo que se sabe seguro es que no está más, que está muerta. Ahora ¿cómo fue? El sábado me reuní con la vicegobernadora, la ministra de Justicia y toda la cúpula de la Policía para darme explicaciones. Lo que me dijeron fue que el fiscal tenía la culpa. Pero fiscalía dijo que no tenía recursos, y la Policía cortó el rastrillaje toda una noche entera en un campo de cien hectáreas, donde se puede meter cualquiera”.

Asimismo, la mujer expresó con mucho dolor: “No tienen que salir más de la cárcel, por la impunidad con la que mintieron. Yo puse el acta de matrimonio, para los que decían que mi hija no estaba casada. En mi Instagram lo pueden ver. Para todos lo que decían que mi hija fue solo una cosa ocasional. Si los pasajes estaban comprados, es una cosa, pero si no había boleto fue una trampa para matarla nada más”, indicó la madre haciendo referencia al viaje que tenía planificado su hija junto a César Sena.

Además, contó que están demoradas las pruebas de ADN. Y, consultada por las comunicaciones que recibió, aseguró: “Los únicos que se comunicaron conmigo fueron desde una organización contra los femicidios, que dan asistencia psicológica y ese tipo de cosas”.

Ante la pregunta de qué va a ocurrir con las elecciones, la madre de Cecilia afirmó: “No sé, yo no soy política, yo soy una ama de casa, yo lavo platos chicos, y no me ofendo por eso”.

Asimismo, le preguntaron si perdió todo tipo de esperanza y sentenció: “Mi hija está muerta, es cien por ciento comprobado que mi hija está muerta. Simplemente, ¿qué falta?»

Con respecto a cómo continúa la investigación, Gloria Romero afirmó: “Lo que me dijeron fue que el fiscal no tenía recursos y ahora le pusieron tres fiscales, vamos a ver qué pasa”.

Y para finalizar, dejó claro: “Yo no quiero atacar a absolutamente a nadie, porque yo no quiero politizar esto. Yo no tengo cuestiones políticas con nadie. No me vendo con nadie y no voy a vender a mi hija por nada. Lo que yo quiero es que se pudran en la cárcel, que se pudran directamente. Mi hija no es vendible, al que quiera comprarla, no tiene precio. El dolor que siento ni siquiera puedo llorarlo de tanto que me duele. Todos me dicen ‘qué fuerte que sos’, yo me quiebro y grito como loca a veces, porque la verdad es que hay gente que me ha escuchado gritar”.

