Caso Bamba: un testigo declaró que «no vio nada raro» cuando estaba junto al detenido

La Fiscalía Penal N°4 a cargo del Gustavo Valero continúa con la investigación por la desaparición de Constantino Bamba, hecho ocurrido el pasado 14 de mayo cuando fue visto por última vez en la casa de un vecino de apellido Sánchez, el cual está detenido como sospechoso de homicidio.

En el marco del proceso de investigación, el viernes prestó declaración un testigo más en la causa quien estuvo el día de la desaparición de Bamba, bebiendo junto a él y junto a Víctor Sánchez.

En su declaración en Fiscalía dijo el testigo que llegó a las 15.30 y que para las 17 aproximadamente se retiró del lugar. «Compré dos vinos, y estuvimos tomando los tres, Sánchez y el otro hombre, sentados en el patio, yo al otro hombre (refiriéndose a Bamba) lo conocía de vista, y ahí lo conocí». Luego, el testigo afirmó que se fue a la casa de su consuegra, y quedaron ellos dos, «yo me fui porque sentía mal, estaba muy tomado, y agarré mi bici y me fui».

En relación al momento que estuvo en la casa de Sánchez junto a al desparecido Bamba dijo que «no pasó nada raro, yo no vi nada, ni peleas ni discusiones, nada, yo me fui tranquilo de ahí. Estuvimos conversando los tres, del campo, de cosas de hombres y eso. Yo cuando dije que me iba, porque me sentía mal, que ya estaba tomado, me fui y los otros se quedaron ahí nomás», aseguró el testigo en su declaración.

Al ser consultado sobre la desaparición de Bamba dijo que no sabía nada ni escuchó nada raro, «yo para lo único que vine es a decir la verdad, yo vine a declarar, porque la familia del hombre desaparecido me anduvieron buscando. Yo hablé con ellos y les dije que no vi nada, porque es la verdad, no vi nada».

TERCER PEDIDO DE CESE DE PRISIÓN

La defensa de Víctor Sánchez, el abogado Juan Pokormy volvió a pedir el cese de prisión de su defendido, la tercera desde su detención, asegura ya que «no hay pruebas concretas» que lo relacionen a Sánchez con el desaparecido Bamba. «La Fiscalía solo tiene que Bamba estuvo bebiendo en la casa de Sánchez ese día, luego de eso se fue del lugar», dijo la defensa.

