Denuncia de abuso por parte de un profesor: familiares de las víctimas se manifestaron en la comisaría

En la tarde del lunes se dio a conocer una denuncia por abuso que estremeció a la ciudad de Sáenz Peña. Según el escrito, una madre denuncia que sus hijas de 13 y 9 años habrían sido abusadas por un profesor de música.

En este marco, familiares de las víctimas realizaron una manifestación en cercanía de la casa del acusado, en el barrio Néstor Kirchner. Cabe resaltar que el supuesto abusador, identificado como J.C.A., es vecino de la familia y, aparentemente, el hecho habría sucedido en el domicilio del hombre cuando las menores asistían a una clase de música particular o a jugar con las hijas del denunciado.

«Ella vino llorando desconsolada y me dijo papi te puedo contar algo y ahí me cuenta ´Juan me tocó, me tocó la parte de abajo´», contó su padre a Diario Chaco.

«Después sale mi hija de 12 años y me dice ´mami créele, papi créele porque a mí me paso lo mismo´», continuó el hombre que encabeza la marcha que luego se movió hacia la comisaría de la zona para pedir Justicia.

Diario Chaco

