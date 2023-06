Un hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno microcentro de Resistencia y murió

El lamentable episodio ocurrió en pleno microcentro de la ciudad de Resistencia. Un hombre de 80 años sufrió un paro cardiorrespitario en la vía pública y falleció. Fue identificado como Ernesto Santiago Guastavino.

Cerca de las 11:15 horas, el personal policial se dirigió hasta el cruce de las calles Obligado y Roque Sáenz Peña tras recibir un llamado de alerta ante una persona que estaría sufriendo un ataque.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron observar a un grupo de personas y, en la vereda, un hombre que estaba tendido en el suelo.



Una mujer que se encontraba allí comenzó a realizarle maniobras de RCP y le manifestó a los agentes que el hombre estaría padeciendo un ataque.

Ante la dramática situación, se solicitó la presencia del personal médico que arribó hasta el microcentro de la capital chaqueña y el médico en turno confirmó el deceso de la persona.

Según confirmaron fuentes policiales a Diario Chaco , Ernesto Santiago Guastavino sufrió un paro cardiorrespitario.

En ese marco, Diario Chaco se dirigió hasta el lugar de los hechos y dialogó con testigos que estuvieron presentes en el hecho.

Una trabajadora de la óptica que está ubicada en el cruce de esas calles, explicó: «Salía de la obra social, a 30 metros. Y se desvanece, se cae ya haciendo un ACV hemorrágico. Al caerse ya sangró sus ojos. Lo que hicimos al verlo es acudir a los médicos de acá. Vino un médico, no le hicieron RCP. Había cuatro agentes acá de la Policía y yo le pedía que le hicieran RCP, me dijeron que no sabían hacer«.

«La ambulancia tardó 15, 20 minutos. En ese tiempo volvió a hacer otro paro y no lo podían reanimar porque no le hacían RCP. Estoy frustrada. Yo pensé que ellos sabían hacer RCP. Después llegaron otros agentes que tampoco le hicieron», agregó.

Luego, resaltó: «Vino una kinesióloga de acá en frente y le practicó con el desfibrilador. Pero ya no se podía hacer nada. El yerno contó que venía de la obra social, salió de comprarse un agua, termina de cruzar la calle y se desvanece».

«Lo que nos comentó el yerno es que ya venía con dolor de pecho, por eso vino a la obra social. Salió a comprar un agua e iba a volver, pero le paso esto«, finalizó.

Diario Chaco

