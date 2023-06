ZDERO JUNTO AL DR. RICARDO MAYOL: “ES NECESARIO FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD Y OPTIMIZARLO”

Esta mañana, Leandro Zdero, precandidato a gobernador del Chaco, acompañado por el Dr. Ricardo Mayol, exministro de Salud de la provincia, estuvieron dialogando con los vecinos y el personal del Centro de Salud de Villa Río Negro. “Hay que fortalecer el sistema sanitario con medicamentos, más médicos, equipamientos e insumos en cada hospital y Centro de Salud. El Dr. Mayol, me ayuda y colabora con este plan que vendrá a organizar y a optimizar el sistema; los chaqueños merecen un sistema de “atención” a la salud y dejar de derivar todo, hasta para sacar una muela”.

Zdero, de la Lista 653 Z, Juntos por el Cambio, además recalcó que: “hoy no contamos con un sistema de salud organizado, los profesionales y enfermeros no dan abasto ante tantas demandas; duele que una persona quiera atenderse por su salud y sienta que el estado le da la espalda. Hoy hablamos con tantos precarizados, en cada rincón de la provincia, que por vocación y/o elección siguen luchando para que se regularice su situación laboral y para eso hemos presentado hace mucho tiempo el Proyecto de Ley N°965/20 para crear el Plan de Regularización Laboral que lamentablemente nunca fue tratado en la Legislatura”.

LA SALUD SERÁ PRIORIDAD EN MI GESTIÓN DE GOBIERNO

“No soy un candidato improvisado, hace años estoy presente a lo largo y a lo ancho de la provincia y tengo propuestas que, muchas de ellas, surgen de la misma gente. Desde mi lugar, brindamos herramientas para fortalecer el sistema de Salud, como ser el Proyecto de Ley 1373/22 para el incremento por Riesgo de Salud; Proyecto 1375/22 por el cual se insiste en la reglamentación de la Carrera Sanitaria Provincial; Proyecto de Ley 669, sobre reorganización total de salud; Proyecto de Ley 2077/22 Suplemento complementario para todo profesional de salud. Los parches en salud ya no alcanzan, hoy necesitamos ocuparnos, organizar y fortalecer el sistema sanitario como prioridad en mi gestión, si los chaqueños deciden acompañarnos”- finalizó Zdero.

