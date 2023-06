La única línea de colectivo urbano en Sáenz Peña inició un paro por tiempo indeterminado

La empresa de colectivos urbanos Línea 1 San Roque de Sáenz Peña decidió paralizar el servicio por tiempo indeterminado a partir de este jueves.»Desde septiembre del año 2022 venimos elevando notas al Intendente, pero lamentablemente tenemos que llegar ahora al paro total por falta de respuestas», señaló Julián Vilar, socio gerente de la única empresa que circula en la ciudad termal.

«El Municipio no nos autoriza el aumento del precio del boleto urbano por lo tanto nos desfinanciamos y así no se puede seguir. Todavía no actualizaron las tarifas, nosotros venimos presentando con la administración de la Empresa, diversas notas desde septiembre del año pasado, la última fue presentada ahora en el mes mayo y el pasado 17 de mayo fue el ultimátum porque no se puede seguir prestando el servicio con 54 pesos que es una miseria», sostuvo.

Recordó que el boleto promedio es de 27 pesos, y en esa situación «no pueden seguir». Solicitan ahora una reunión con el Intendente de Sáenz Peña, con la Cámara CETACH, la UTA y la Empresa para poder solucionar esto lo antes posible. «Si no hay un arreglo por escrito quedamos en manos de Dios y el paro va a continuar», cerró Vilar.

Diario Chaco

