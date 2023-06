Un recluso de Barranqueras se cosió la boca «porque no lo llevan a cobrar un plan»

El detenido comenzó una huelga de hambre «porque desde hace tres meses semanas que vengo haciendo para que me lleven a cobrar un plan y no tengo ningún tipo de respuesta», explicó.

En la tarde de este miércoles se dio a conocer el caso de un detenido, identificado como Cristian Antonio Paniagua, alojado en el Complejo Penitenciario de Barranqueras Unidad VII, que se cosió la boca en el marco del reclamo hacia una jueza.

«El motivo por el que me cosí la boca es porque hace tres semanas aproximadamente, el 15 de mayo, salió mi pago del Plan Progresar y desde ese día presenté un escrito día por medio. Hoy yo por última opción tuve que coserme la boca en huela de hambre hasta que me brinden un derivamiento a cobrar. Ese es mi único ingreso«, expresó el hombre privado de su libertad en mensajes vía Whatsapp a Diario Chaco.

«La jueza vio mi escrito y no le dio artículo. Yo me cosí la boca hace 18 horas y no voy a quitármelo hasta que me den una respuesta favorable a mi pedido», continuó el recluso en comunicación directa con este medio.

Cabe resaltar, hasta el momento, la situación no fue resuelta y sigue en pie el reclamo.

