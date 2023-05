«UNCAUS Plus»: la alianza entre la Cámara de Comercio de Sáenz Peña y la Universidad

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la Cámara de Comercio de Sáenz Peña han dado un paso innovador en la promoción del comercio local con el lanzamiento de la aplicación UNCAUS Plus. En colaboración con la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, esta aplicación revoluciona la forma en que los alumnos y el personal de la universidad pueden acceder a descuentos exclusivos en una amplia gama de establecimientos. Con un proceso de verificación sencillo y una amplia participación tanto de comercios como de la comunidad universitaria, UNCAUS Plus se presenta como un puente beneficioso entre ambas partes.

En la ceremonia de lanzamiento de UNCAUS Plus estuvieron presentes el Rector de la UNCAUS, Dr. Germán Oestmann, quien subrayó la importancia de esta colaboración entre la universidad y la comunidad empresarial local para fortalecer los lazos y fomentar el desarrollo económico. Asimismo, se contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, Rodolfo Chebuhar, y su secretario, Martín Sobol, quienes manifestaron su entusiasmo por esta iniciativa conjunta y destacaron los beneficios que brindará a los comercios y a los miembros de la UNCAUS. y también estuvo presente el Secretario de Bienestar Estudiantil, Ing. Daniel Barrionuevo

Amplia cobertura y facilidad de uso

Con más de 50,000 alumnos y 1,600 miembros del personal en la UNCAUS, la aplicación UNCAUS Plus abarca tanto a los estudiantes que asisten de manera presencial como a aquellos que cursan en línea. La inscripción del comercio en la aplicación es gratuita y tiene una sencillez en su experiencia de uso, ya que solo con indicar el número de documento de la persona que desea realizar una compra, para la validación de su pertenencia a la comunidad universitaria.

Además de la comodidad para los usuarios, la aplicación proporciona una experiencia sencilla y eficiente para los comercios participantes. Hasta la fecha de lanzamiento, ya se han unido 100 comercios a la plataforma, y se espera que este número siga creciendo. La adhesión a UNCAUS Plus es voluntaria y no implica ningún costo para los comercios. Asimismo, no se cobra ninguna tasa por cada venta realizada a través de la aplicación.

Beneficios para comercios y usuarios

La aplicación UNCAUS Plus ofrece una serie de ventajas tanto para los comercios como para los miembros de la comunidad universitaria. Los comercios pueden acceder a una cuenta personalizada que les permite administrar y actualizar los descuentos que ofrecen en cualquier momento. Esto brinda flexibilidad y adaptabilidad a los comerciantes, ya que pueden ajustar las promociones de acuerdo con sus necesidades y estrategias comerciales.

Por otro lado, los alumnos y el personal de la UNCAUS se benefician de descuentos exclusivos en una amplia variedad de productos y servicios. La geolocalización incorporada en la aplicación facilita la búsqueda de comercios cercanos, lo que garantiza que los usuarios encuentren fácilmente los establecimientos que ofrecen los descuentos deseados.

Una conexión estrecha entre comercio y comunidad universitaria. UNCAUS Plus se presenta como un vínculo esencial entre el comercio y la comunidad universitaria.

La dirección web de UNCAUS Plus es http://plus.uncaus.edu.ar/, donde los usuarios pueden acceder a la aplicación y disfrutar de los beneficios exclusivos que ofrece. A través de esta plataforma en línea, tanto los comercios participantes como los miembros de la comunidad universitaria pueden aprovechar al máximo las oportunidades de descuento y promociones disponibles.

El lanzamiento de UNCAUS Plus representa un hito importante en la promoción del comercio local y la conexión entre la comunidad universitaria. Esta aplicación revolucionaria ofrece una solución innovadora y conveniente para los alumnos y el personal de la UNCAUS, así como una plataforma eficiente y de bajo costo para los comercios participantes.

