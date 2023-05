Sáenz Peña: Buscan dar con el autor del brutal ataque a «Mora»

En contacto con SP Noticias, Élida, dueña de «Mora» dio testimonio sobre el ataque que habría sufrido la can en el barrio Parque Norte «el martes 23 de mayo, en horas de la mañana, «Mora» salió de mi casa tras un descuido mío y mientras intentaba hacer ingresar a los dos perros restantes, «Mora» se fue. La busqué a simple vista y ya no la encontró. Le pidió a mi esposo -quien puede manejar sus horarios de trabajo- que se diera una vuelta por el barrio con la motocicleta, ya que a la mascota gustaba mucho del paseo y aprovechaba los descuidos para salir, anteriormente se había escapado dos veces, pero siempre la localizamos en barrios vecinos. Mi esposo cuando dio vuelta a la manzana por donde vivimos, le entregaron a «Mora» en una carretilla, desangrándose por la cantidad de heridas que tenía. Mi marido dejó la motocicleta en casa, se subió a su auto y llevó a la perra al veterinario siendo atendida en el servicio de veterinaria municipal donde estuvo hasta las 13:00 horas, y media hora después la doctora Noelia Centeno -quien para nosotros es un ángel que hizo lo que pudo- le programó una cirugía logrando suturarle la mayoría de las heridas, pero había recibido 120 puñaladas, quedó internada. El miércoles 24 en la madrugada, «Mora» dejó de existir» lamentó con profundo dolor.

«Lo que necesito es que las personas o la persona que le hicieron esto a mi perra paguen por lo que hicieron, porque nos causaron un dolor inmenso. Mis hijos aún no saben la noticia porque la pediatra nos aconsejó que los preparemos para decírselo ya que «Mora» se crió con mi hijo más grande de 13 años. Era una perra guardiana, cariñosa, cuando yo me descuidaba, estaba encima de la cama de mis hijos, era la bebé de la casa. Esto, además del dolor que nos ocasionaron, tenemos que pagar el servicio de cirugía. Mi esposo es comerciante y yo docente, el dinero alcanza solo para vivir y no sabemos el costo de la intervención. No es justo que la persona que mató a mi perra, sigue libre. Si ese sujeto le hizo esto a un animal, ¿qué es capaz de hacer un ser humano?. Mora no era un animal, Mora era parte de mi familia y voy a hacer todo lo posible para encontrar al responsable. Quizás no sea inmediato y me lleve años, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Alguien se va a animar a hablar. A nivel social hay muchos prejuicios de que si hablan les van a hacer algo o si dicen algo los van a buscar, pero en ese miedo empezamos a naturalizar situaciones y llegar a un nivel de violencia, que de hecho, tenemos que ya no nos permite salir a la calle, entonces, nos arriesgamos y hacemos lo que tenemos que hacer o nos callamos y en algún momento nos puede tocar por otro lado esta situación» comentó la propietaria de «Mora» y agregó «era una perra cariñosa, no era mala, se crió con niños».

