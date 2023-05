CAPITANICH EMPEZÓ POR SAÉNZ PEÑA LA COSNTRUCCIÓN DEL CHACO DEL FUTURO

Jorge Capitanich, entonces Senador por el Chaco, fue el autor de la Ley 26.335 que creó, el 4 de diciembre de 2007, la Universidad Nacional del Chaco Austral. A los pocos días, asumiría como Gobernador de la Provincia y junto a su Gobierno, también se iniciaría una auténtica Revolución de la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología en la atrasada Provincia de la que se empezaba a hacer cargo.

Se iniciaba ahí, la concreción de su visión estratégica: convertir a la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en el centro logístico, industrial, comercial y universitario de la Provincia del Chaco, aprovechando su valiosa ubicación en la intersección de dos rutas nacionales, la 16 y la 95, equidistante de cada uno de los 70 municipios de la Provincia.

La densidad demográfica de la ciudad se amplió precipitadamente, de lo cual hoy dan testimonios las dificultades para alquilar viviendas por los miles de alumnos que todos los años engrosan la matrícula universitaria, a pesar de los miles de metros cuadrados de nuevos departamentos construidos en los últimos 5 lustros. Hoy la UNCAUS, tiene 20.000 alumnos presenciales y más de 30.000 virtuales y ello transformó a “La Termal” en una ciudad joven con un tránsito comunitario sin precedentes. Asociado al incremento en la densidad demográfica, y potenciado por políticas públicas provinciales de flexibilidad financiera, se abrieron comercios, industrias, empresas de servicios, todos ellos pymes, que generaron empleo genuino y de calidad para los habitantes de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ese contexto, UNCAUS se convirtió en una de las instituciones públicas y privadas con sede en la ciudad termal, que más empleo formal generó; entendiendo lo formal, como la modalidad de empleabilidad bajo las condiciones de las normativas vigentes y los convenios colectivos de trabajo. Más de 1200 empleos registrados y de calidad se han incorporado desde el año 2007, introduciendo una masa salarial estupenda a la comunidad comercial e industrial de la ciudad para atender a los más de 50.000 estudiantes que se esfuerzan por completar su formación de grado.

Desde el aspecto industrial y productivo, en el sector privado se produjo la apertura de múltiples comercios bajo la modalidad de franquicias de índole nacional, la radicación de casi la totalidad de la banca privada, la consolidación del parque industrial de la ciudad y la multiplicación de la oferta y demanda inmobiliaria.

Esa visión estratégica de Capitanich de consolidar la ciudad universitaria, debía respaldarse con un plan de políticas públicas asociadas. Así el plan de obras de infraestructura sin precedentes, empezando por la expansión caminera, la estructura en salud, los dispositivos deportivos, culturales, el inédito plan de viviendas, sumados al Programa de pavimento urbano del que no se tenía memoria y la concreción del segundo acueducto del interior; son algunas de las inversiones públicas del Estado Provincial que sirvieron de fundamento a la expansión de la ciudad Productora de Conocimientos que se imaginó cuando el líder educado en la Termal impulsó la Ley de creación de la Universidad para el Chaco.

Con ese paso El Gobernador chaqueño, estaba dando inicio a lo que, indudablemente, era su objetivo de largo plazo: Transformar a la Provincia toda en un territorio “Inteligencia Intensivo” que, con el correr de los años, se iría poniendo de manifiesto. Así, al impulso y apoyo a la iniciativa de UNCAUS de crear en su seno el primer y único Instituto de Doble Dependencia con CONICET para la Investigación de Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA), hasta la creación del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), pasando por el Cofinanciamiento con CONICET de Becas Post Doctorales y el lanzamiento junto con el organismo rector de la Ciencia y Tecnología del País de la Convocatoria Especial Chaco para el ingreso de doctoras y doctores chaqueños y de todo el mundo que quisieran radicarse en Chaco a la Carrera del Investigador Científico (CIC), o los Programas de Becas Post Grados en el exterior, o la organización del Polo Científico Tecnológico en la Nueva Resistencia Sur que está dando sus primeros pasos de la mano de las 3 Universidades Nacionales que tenemos sede en la Provincia o la construcción del CINNODAT (Centro de Innovaciones en Ciencias de Datos) entre muchas otras iniciativas que tienen por objetivo agregar valor a las materias primas con inteligencia de chaqueñas y chaqueños adquirida en los claustros universitarios, científicos y tecnológicos del interior del interior.

El 22 de noviembre de 1949 se estableció el no arancelamiento universitario en la Argentina a través del Decreto Presidencial Nº 29.337 de Juan Domingo Perón posibilitando que los hijos e hijas de trabajadores accedan a la Universidad Pública y de Calidad. Conquista, que hoy, es una política de Estado, y que es orgullo en la región y el mundo. Sin embargo, en los tiempos que vivimos, la dinámica de la revolución industrial 4.0, ha creado nuevas necesidades formativas en la población y, por tanto, el esfuerzo que debe hacer el Estado Presente es mayor.

En ese sentido, el Estado Provincial ha desarrollado una política pública de fortalecimiento y acompañamiento a la formación superior de los y las jóvenes que acuden a la Universidad, dando protagonismo a las juventudes: Programa Inclusión digital (permitiendo acceso a nuevas tecnologías con el financiamiento provincial con tasa cero), programa construir futuro que supone la transferencia directa dineraria a estudiantes y jóvenes profesionales que permita cumplir el sueño de seguir estudiando, a pesar de las dificultades del hogar de origen.

Conducir el Estado, requiere la visión de un estadista que vuele alto como las águilas como está visto que ha hecho “Coqui Capitanich y no la de políticos que remedan el vuelo de la perdiz que se activan con las elecciones periódicas para potenciar sus vocaciones de denunciadores sin propuestas. En ese contexto chaqueño, da gusto conducir una Universidad Nacional como la del Chaco Austral para sentir que tiene sentido enfrentar todas las mezquindades y carroñas, porque el producto del esfuerzo sirve para transformar el futuro de nuestros jóvenes que es a lo que nos dedicamos en UNCAUS.

