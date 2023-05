Historias de Graduados: Sergio Bernachea el médico que sueña con ser cardiólogo y atender a bebés recién nacidos

Sergio Á. Bernachea, tiene 26 años, es oriundo de la ciudad de Corrientes y es el primer graduado de la carrera de Medicina de Universidad Nacional del Chaco Austral ya que culminó sus estudios universitarios en Junio del año pasado.

Sergio forma parte de la primera promoción de Medicina de Uncaus y es uno de los siete que recibió su título profesional la semana pasada.

Respecto a su paso por la carrera recuerda con mucho entusiasmo: “aprobar la materia Medicina Interna y Campos Clínicos II, en junio del año pasado y con eso convertirme en el primer egresado de la carrera es algo que no sólo lo pude disfrutar yo, sino también mis familiares, amigos y compañeros de la carrera».

El flamante médico mencionó que la carrera no es nada fácil. “Es verdad que cuesta mucho sacrificio y hay que estudiar, pero la satisfacción que te da saber que con tus conocimientos participaste en salvar una vida, eso hace que valga la pena», resaltó.

«Lo más difícil fueron los primeros años, donde tuve que adaptarme a la modalidad del aprendizaje, basado en problemas con la que se dictaban las clases. Una vez que le agarras la mano, ¡es genial!», enfatizó.

El joven Bernachea también resaltó que una de las cosas que más le gustó de la modalidad de la carrera fue conocer a lo largo y lo ancho la provincia del Chaco. Al respecto, dijo: “quiero también destacar el hecho de que en todos los años de la carrera recorrimos la provincia de Chaco de punta a punta, atendiendo a las personas y eso es algo que me enseñó bastante, sobre todo debido a las diferentes realidades con las que me encontré».

Sobre su futuro laboral dijo: “por lo pronto todavía no sé dónde voy a trabajar, gracias a Dios tengo ofertas laborales. A mí me gustaría ser cardiólogo y trabajar en neonatología”.

Una de las cosas que lo llevó a Sergio a soñar con ser cardiólogo y trabajar con niños recién nacidos fue tras experimentar la necesidad de atención médica en esa área. “Recorriendo la provincia y cuando hice mis prácticas en la UME, vi muchos bebes recién nacidos con patologías cardíacas desde cosas simples hasta cosas graves y todos absolutamente todos eran derivados al cardiólogo de Corrientes porque en toda la provincia no hay ni en el público ni el privado personal humano ni un centro donde atenderse”, finalizó el primer médico graduado de la Universidad Nacional del Chaco Austral

