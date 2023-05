Tres argentinos fueron atacados a machetazos en una playa de México: investigan las causas

Benjamín Gamond tiene 23 años y es cordobés. Hace unos meses que trabaja en México. Este viernes por la tarde, estaba almorzando en un restaurante de Lagunas de Chacahua, uno de los destinos turísticos más importantes de la región de la Costa de Oaxaca, litoral del océano Pacífico. Lo acompañaba una pareja amiga, también argentina, que lo visitó durante sus vacaciones.

En cuestión de segundos, la tranquilidad quedó resquebrajada por un joven desconocido que los atacó a machetazos sin mediar palabra. No hubo ninguna discusión ni altercado previo. Apareció de golpe y Benjamín se llevó la peor parte. Sufrió cortes en la cabeza, perdió mucha sangre y está internado en terapia intensiva en el Hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido.

Su amigo Santiago, también de Córdoba, y Macarena -la novia- intercedieron para salvarle la vida. En medio del ataque, ambos recibieron heridas de menor consideración. Él, en los brazos. Ella, en la espalda. Ambos están fuera de peligro.

Todavía no están esclarecidas las causas de la brutal agresión ocurrida en la comunidad de Chacahua Isla, asentada al margen del litoral de playa. En redes sociales circularon impactantes fotos de las víctimas. En una de ellas se ve a Benjamín tirado en el piso con profundas heridas en la cabeza. Otra, muestra el momento en que lo atienden en la ambulancia antes del traslado al Hospital.

«Está muy grave. Tiene una lesión importante en el cráneo y en la cara», precisó a Clarín Marcos, uno de los hermanos de Benjamín que vive en Neuquén. Su madre y otros de sus hermanos de Córdoba Capital estaban por viajar en las próximas horas a México.

Debido a la gran cantidad de sangre que perdió en medio de las demoras en su traslado, Benjamín ingresó a la clínica con un shock hipovolemico. En la primera intervención quirúrgica, estuvo más de seis horas en cirugía.

Antes del arribo de dos ambulancias con médicos de la Protección Civil Municipal, los heridos fueron ayudados por lugareños que los llevaron a bordo de una lancha al varadero de la localidad de El Zapotalito.

«No se saben los motivos del ataque», agregó Marcos sobre el accionar del agresor que fue detenido por la policía municipal. Fue identificado con Cruz Irving (21), oriundo del municipio de Ometepec del estado mexicano de Guerrero.

Macarena también tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pero se encuentra estable. En cuanto a Benjamín, el último parte médico arrojó que la parte hemodinámica era la más comprometida. Por eso, todavía no podía ser trasladado.

Marcos dio más detalles sobre el informe médico de su hermano: «Sigue estando con requerimiento de drogas para mantener la presión y asistencia respiratoria mecánica con un compromiso a nivel del cráneo. También tiene una fractura con un gran corte a nivel de la cabeza y compromiso éseo, y un poco de masa encefálica con un neumoencéfalo».

A la familia le comunicaron además que el Hospital no reunía todas las condiciones de necesidad y complejidad para resolver el cuadro del paciente. «Cuando sea el momento de moverlo van a pedir plata, sino no lo van a dejar salir como pasó en otros casos allá en México. Aparte por ser extranjero no lo reciben en hospital público».

El traslado, incluso, lo tiene que generar los familiares. Para afrontar esos costosos gastos, pusieron a disposición una cuenta bancaria para aquellos que puedan ayudarlos: alias facu.gamond – Santander Río N° de cuenta: 0720247888000040992790

Los datos fueron difundidos en redes sociales por la familia a través de un video. «Su vida corre peligro. Agradecemos de corazón tu ayuda», expresaron.​

Pese a la difícil situación que les toca atravesar, los familiares confían en que se pueda revertir la situación y que Benjamín logre así mejorar para regresar al país. «Necesito que ayuden a mi hermano y acompañar a nuestra familia en este díficil momento que nos toca vivir. Si pueden ayudarlos con lo que sea se los vamos a agradecer. Queremos trasladarlo a un lugar de mayor complejidad para que se recupere y luego traerlo para Argentina», concluyó.

Lagunas de Chacahua, un lugar paradisíaco

Una de las áreas naturales protegidas más representativas de la costa de Oaxaca son las Lagunas de Chacahua, que comprenden la Bahía y Laguna de Chacahua y las lagunas de Tianguisto y Pastoría. Fueron decretadas como Parque Nacional el 9 de julio de 1937.

En febrero de 2008, fueron declaradas sitio Ramsar al encontrarse en la Lista de Humedales de importancia Internacional. Es el hábitat de tres especies de tortuga marina: Laud, Carey y Golfina, las cuales anidan en las playas de San Juan y Bahía de Chacahua.

Está protegido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por ser lugar del desove de tortugas, de agosto a marzo. Las lagunas están conectadas por canales que, a su vez, están rodeados por manglares y esteros.

Es un parque nacional lleno de naturaleza, color y vida. Lo visitan cientos de turistas, entre ellos argentinos, que lo elijen para vacacionar. Se puede llegar a través de la carretera federal número 200, que va de Pinotepa Nacional a Huatulco.

