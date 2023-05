Marcha y vigilia a dos meses del asesinato en Quitilipi

En la oportunidad se anunció la realización de una ‘vigilia‘ hasta el viernes 12 ante la audiencia que se llevará a cabo en los estrados judiciales de Sáenz Peña y en la cual la defensa pediría la libertad del único imputado en la causa.

La nueva convocatoria se cumplió en la plaza central de la ciudad, donde se leyeron emotivas cartas y se recordó con afecto a los dos jóvenes profesionales asesinados. ‘Seguimos en una lucha constante, tratando de no rendirnos ante tanta injusticia y ser fuertes por tus hijos. Con el dolor que nos causa haberte perdido de una manera tan trágica, pedimos que la Justicia ponga mano dura ante el aberrante hecho, que no tenga piedad como no la tuvo el que te arrebató la vida´, expresó una amiga.

Otros familiares reiteraron la importancia de la colaboración de posibles testigos para aportar claridad al suceso y comunicaron que hoy (martes 9), a las 17, se estarían inhumando los restos de Antonella en el cementerio parque Jardín de Paz. Luego de los discursos, la columna de reclamantes recorrió varias calles céntricas portando pancartas en reclamo del esclarecimiento del brutal doble crimen.

«QUE LLEGUE PRESO AL JUICIO»

La movilización contó con el acompañamiento de Elba Rojas, referente de la Multisectorial de la Mujer, quien resaltó categóricamente: ‘No vamos a descansar ni un minuto hasta que logremos la justicia. Las personas que vieron o escucharon algo, por favor, no tengan miedo, nos van a ayudar a obtener una sentencia ejemplificadora. No vamos a descansar hasta que el imputado tenga perpetua y que llegue preso hasta el día del juicio. Estos que destruyen los hogares no tienen piedad en lo que hacen, no queremos más Antonelas ni Evaristos en la provincia‘, señaló.

Finalmente los familiares recordaron que el hecho aún está en etapa de investigación judicial y que tiene como único acusado a la expareja de la docente. ‘El viernes 12 se realizará una audiencia en los estrados judiciales de Sáenz Peña pidiendo el acompañamiento para que la Justicia deje firme la prisión preventiva al único imputado´, comunicaron.

Diario Norte