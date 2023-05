Nadie está a salvo: hackean Whatsapp de jueza Niremperger y suplantan identidad de fiscal Carniel

Los hackeos a cuentas de Whatsapp y la suplantación de identidad con fines de estafa están a la orden del día. Esta no es una novedad tal cual uno puede corroborar con la cantidad de hechos que se denuncian y advierten diariamente. Incluso es muy factible que quien lee esta nota haya recibido recientemente el mensaje desde el número de algún contacto solicitándole dinero bajo alguna excusa que puede ir desde la venta de dólares a un favor ante una urgencia que le ocurrió. Y de hecho muchos caen y transfieren el dinero.

Lo llamativo de los últimos días en nuestra provincia es que dos funcionarios destacados de la Justicia Federal fueron objeto de este tipo de maniobras, resultando en uno de los casos en pedidos de dinero y, en el otro, un inquietante mensaje cuasi extorsivo pero con un número diferente aunque con la foto de esta persona.

HACKEO A LA JUEZA: DOS CONTACTOS «CAYERON»

La jueza federal Zunilda Niremperger es una de las personas afectadas. NORTE pudo saber que efectivamente sufrió el hackeo de su cuenta de Whatsapp y que hasta ayer no la había podido recuperar.

El método utilizado por los ciberdelincuentes fue uno de los más extendidos actualmente: una llamada supuestamente de parte del Ministerio de Salud Pública informando sobre una próxima campaña de vacunación contra el Covid-19. En medio de la conversación con el falso operario de comunicaciones de Salud la víctima recibe un link que al abrirlo termina permitiendo que esta persona se apodere de su cuenta y tenga acceso a todos sus contactos.

La titular del Juzgado Federal 1 de Resistencia se enteró que había pasado al recibir luego llamado de familiares de Misiones extrañados por los mensajes que les llegaron en los que supuestamente ella les pedía dinero.

Para colmo de males, dos de sus contactos, uno de Sáenz Peña y otro de Resistencia, cayeron en el ardid y transfirieron dinero a la cuenta del estafador.

En grupos de chat del ámbito judicial se alertó sobre esta situación, informando a todos que el Whatsapp de Niremperger fue hackeado y pidiendo que por favor no se responda a mensajes a su nombre ni se transfiera dinero porque «es un delincuente».

INQUIETANTE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DE UN FISCAL

Otro que pasó un mal trago es el fiscal federal Federico Carniel, aunque se trata de un caso distinto pero con ciertas aristas que lo hacen preocupante.

Carniel no sufrió un hackeo, pero supo que al menos una persona había recibido mensajes y llamados desde un Whatsapp con su foto, aunque identificándose con otro nombre y desde un número con prefijo de Mendoza. Lo llamativo de este caso es que el mensaje en cuestión tiene tono de extorsión y hace eje en una supuesta cuestión judicial, dando a entender que quien lleva adelante el intento de estafa es alguien que conoce la actividad de Carniel.

Según puede leerse en la captura del chat en cuestión, desde el número de Mendoza +54 9 2615 58-4024 le escriben a una persona de Resistencia: «Buenas tardes señor (….) soy el doctor fiscal Gabriel Blanco quien está a cargo de esta causa que se levantó en su contra por el delito de (CIBERACOSO Y GROOMING) un delito que parte de una pena de 5 a 15 años».

Sin respuesta, el delincuente insiste: «Lo estoy llamando señor», y luego una vez más: «Podría atender, necesito hablar con usted».

Se producen unos llamados que la víctima no atiende, a lo que desde el número con la foto del fiscal amenazan: «Mire señor si usted no atiende mi llamado lo voy a dejar a la orden del día con pedido de captura internacional».

Se dan otros intentos de llamados y un último mensaje: «Ahora le voy a enviar una copia de la denuncia que se levantó en su contra».

Consultado por NORTE, el funcionario de la Justicia Federal confirmó el hecho y contó que una familiar le mandó la captura de los mensajes que había recibido un conocido, observando que junto al número aparecía su fotografía. Por esta razón el propio Carniel luego alertó a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido.

«Con solo leer el mensaje te das cuenta que es falso, pero no deja de ser serio que lo hagan usando mi foto, aunque el número sea de Mendoza», señaló. «La verdad no es grato que usen mi foto sin mi consentimiento», agregó Carniel que el lunes formalizará la denuncia correspondiente.

SABADINI: «ESTO ME ATERRA»

NORTE consulto además al fiscal federal Patricio Sabadini sobre estos dos episodios que afectaron a colegas integrantes de su mismo fuero. «Ya directamente no quiero hacer nada vía Whatsapp, me aterra la situación de vulnerabilidad de todo esto», expresó.

«Es una perogrullada decirle que esto genera preocupación, pero no me sorprende en absoluto», comentó Sabadini para luego analizarlo con más contexto: «algo parecido -más allá del contenido moral o inmoral que pueden tener los mensajes- es lo ocurrido con los funcionarios judiciales del evento de Lago Escondido, no deja de ser preocupante la cuestión de la invasión de la intimidad».

«No me sorprende pero me preocupa, porque esto demuestra que no estamos preparados para digerir a tiempo los cambios que se vienen con la tecnología. Ya se puede esperar cualquier cosa, por ejemplo: ¿cuánto va a faltar para que en este marco de criminalidad, los secuestros virtuales ocurran mediante mecanismos que adapten la voz a través de la inteligencia artificial para engañar y estafar a las víctimas?» advirtió Sabadini, poniendo como ejemplo lo que podría ocurrir utilizando ese tipo de sistema en una estafa como la que intentaron hacer a nombre de su colega fiscal.

