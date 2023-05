Le adjudicaron una campaña clientelista a la intendente Glenda Seifert y ella denunció penalmente una «operación política»

La intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, denunció en la Comisaria de su localidad a una persona que utilizando su nombre está realizando una «operación política» en su contra.

Según aseguró, por terceras personas recibió a captura de pantalla de una persona quien en su estado de teléfono publicó un fajo de billetes de $ 1000 con una faja de papel que dice lo siguiente: «Gracias por sumarte. Sigamos juntos. Intendente Glenda Seifert. Obsequio de G y M 2023» y otra inscripción que dice «se encuentra cagada ya».

Radicó la denuncia a los efectos de dejar constancia de lo sucedido y a los fines legales correspondientes ya que dicha publicación maliciosa -señala la denuncia- «perjudica mi persona y a mi grupo de trabajo y además tiene un efecto de confusión en la comunidad con publicaciones de este tipo que son falsas».

Seifert accionó penalmente contra Juan Domingo Gaitano alias «Pichi»-

Además aclaró en su cuenta de Facebook que no comparte la política clientelar: «Es necesario denunciar a las mentirosas y falaces operaciones de algunos desesperados» y agregó en alusión mensaje que está circulando que: «No tengo por qué estar «cagada», porque si el pueblo no me sigue eligiendo, no vivo de la política, lo hago por pasión, y de no continuar el día después seguiré siendo mamá, abogada, productora agropecuaria, ganadera y forestal y mi mundo no se termina, tengo mucho por hacer».

Aclaró asimismo que «jamás a ningún empleado se le ha mezquinado nada y hemos estado en cada momento, y logramos acomodar económicamente un municipio que lo recibimos destrozado. Jugar con la necesidad de la gente es algo vil y malicioso ante la enorme necesidad existente».

Por dichos motivos radicó la correspondiente denuncia, «para que estas personas den las explicaciones y prueben lo que dicen» y cerró su mensaje diciendo: «No necesito comprar la voluntad de nadie».

Diario Chaco

