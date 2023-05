Desolación en una escuela especial tras sufrir un robo

Marcela Morales, directora del colegio, dialogó con NORTE, y precisó que la situación generó mucha angustia en la comunidad educativa ya que los ladrones se llevaron equipos de música y una notebook comprada recientemente y que aún no la terminan de pagar. «Entraron a la escuela y se robaron un montón de cosas. Una de las cosas principales es una notebook. Como se nos había quemado la computadora y no conseguíamos entre todas pusimos y logramos juntar una gran cantidad y compramos aún una computadora, pagamos menos de la mitad y el 30 de mayo tenemos que pagar el resto y la computadora ya no está. Es el primer dolor», lamentó Morales.

Asimismo, precisó que los malvivientes se llevaron un equipo de música, radiograbadores y todas las netbooks de los alumnos, parlantes de música que son para trabajar con los chicos en los salones, cosas de los talleres de cocina que teníamos», detalló. En este contexto, la directora de la E.E.E N°1 recordó que hace poco tiempo incorporaron talleres de cocina, cuyos electrodomésticos también fueron sustraídos. «En los talleres tenemos por ejemplo licuadora, pava eléctrica, todo ese tipo de electrodomésticos, los chicos están aprendiendo a cocinar, a utilizar ese tipo de elementos, bueno se llevaron todo. Termos grandes de agua fría, agua caliente, de acero inoxidable también se llevaron, herramientas de los diferentes talleres de la escuela, cómo máquina de coser prestada de una docente y un montón de otra cosa así que la pérdida es gigante», enumeró.

Debido a esta situación, Morales solicitó ayuda a la comunidad, principalmente que denuncie si sabe dónde se están vendiendo las cosas robadas. «Que la gente no compre cosas robadas por favor y que denuncien a la gente que hacen esto por favor aunque sea anónimamente pero que podamos recuperar algunas de las cosas que nos llevaron», pidió.

TAMBIEN LLAVES Y CANDADOS

«Es una tristeza gigante y lo peor de todo es que se llevaron todas las llaves de la escuela, o sea que entraron por un muro y salieron por la puerta, se llevaron hasta los candados, porque claro, al entrar en la Dirección se llevan también las otras llaves. Así que es terrible», contó la directora del colegio. En consecuencia, ahora la escuela tendrá que afrontar un importante gasto para cambiar todas las cerraduras.