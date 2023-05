¿Cómo nos cuidamos de los virus respiratorios?

La neumonóloga pediátrica y directora del Hospital Pediátrico de Resistencia, Alicia Michelini, dialogó con Chaco TV acerca del incremento de las enfermedades estacionales y recomendó seguir las medidas de cuidado generales para prevenir los virus respiratorios. “En todo el país hubo, en estos últimos 15 o 20 días que llevamos de abril, un aumento aproximadamente del 10% de consultas por patologías respiratorias ya sea resfrío, faringitis, bronquitis, episodios de broncoespasmo, crisis asmática, laringitis y algunos casos de neumonía”, expresó la doctora Michelini.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la neumonóloga explicó que “por ahora está habiendo virus respiratorios comunes”, haciendo referencia a los virus que pueden producir bronquiolitis o resfríos. Asimismo, aseguró que “en las zonas del centro de Argentina, Buenos Aires y Córdoba, ya hubo algunos casos de gripe” y remarcó que “por ahora” en el hospital no hay casos de esa índole.

“La forma de cuidarse, primero y principal, en el caso de los pequeños, sobre todo de bronquiolitis, es en lo posible mantener la lactancia materna”, explicó Michelini. La doctora hizo hincapié en la importancia de la lactancia materna en los primeros seis meses visa” debido a que “aportan alimento y defensas ante las enfermedades respiratorias”. Además, la directora del hospital pediátrico remarcó la importancia de mantener la vacunación al día y recomendó completar el carnet.

“Otro tema de tener cuidado es el cambio brusco de temperatura cosa que es difícil ahora porque a la mañana hace mucho frío y al mediodía hace calor”, comentó Michelini. Ante esto, la médica recomendó no solo tener cuidado con los niños y niñas sino también sumar los cuidados preventivos a adolescentes y personas adultas. “Muchas veces nos enfermamos los adultos y ahí empieza toda la cadena de contagio en la casa”, explicó.

Para los niños, niñas y adolescentes la recomendación general de la institución sanitaria es el lavado de manos, tanto con agua como también eventualmente la limpieza con alcohol. Asimismo, la pediatra remarcó la importancia del “uso del pliegue del codo para toser o estornudar” y recomendó el uso de pañuelos descartables, al mismo tiempo que agregó la importancia de “tirarlos” y posteriormente “limpiarse las manos”.

“Todavía estamos en época de pandemia, o sea que el tema del barbijo en lugares sanitarios sigue utilizándose”, comentó Michelini. En ese sentido, las recomendaciones de la médica para aquellos niños o niñas que estén enfermas y deben asistir obligatoriamente a un lugar cerrado, es la usar el barbijo “ya no como una forma obligatoria, pero si para evitar el contagio”.

“El contagio de todos estos virus respiratorios es justamente al hablar o al toser, las gotitas de Flügge”, explicó Michelini. Las microgotas o gotas de Flügge son pequeñas gotas de secreciones (principalmente saliva y moco) que se expulsan de forma inadvertida por la boca y la nariz al hablar (incluso en voz baja), estornudar, toser o espirar. “Son pequeñas microscopias que van y se depositan en la cara de la otra persona, en la ropa o en superficies, entonces si uno se está tocando la cara, al tocar otra cosa lo transmite, y muchas veces esos virus quedan por horas y algunos incluso por días en la superficie”, agregó.

Por último, la neumonóloga explicó que son motivos de consulta al médico la fiebre alta con temperaturas superiores a los 38º o 39º grados, el decaimiento luego de la fiebre y los vómitos frecuentes. Asimismo, recomendó “no automedicar” en los menores a uno o dos años porque “ahí es cuando pueden estar cubriendo alguna otra patología”. “A veces tose porque está con un cuadro de broncoespasmo o neumonía y uno le da un antitusivo y les está quitando la forma que tiene el organismo de decir que algo le está pasando”, agrego Michelini.

La importancia de la vacunación

La neumonóloga pediatra, Alicia Michelini, recomendó a aquellas personas que tengan en su familia a niñas o niños de seis meses a dos años a concurrir al centro de salud más cercano para colocarse la vacuna antigripal y así reducir las complicaciones de esa índole. Asimismo, aseguró que la vacuna contra la gripe está dentro del carnet de vacunación.

Por otra parte, para aquellas personas mayores a los dos años y hasta los 64 años inclusive, que tengan alguna enfermedad de base, la doctora recomendó también asistir a un organismo sanitario para que se apliquen la vacuna antigripal. No obstante, añadió que la misma debe ir con una orden o indicación de su médico de cabecera.