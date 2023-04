La exrectora de la UNNE, Delfina Veiravé, es la compañera de fórmula de Juan Carlos Polini

En un acto en el Parque de la Democracia, Juan Carlos Polini anunció que su compañera de fórmula para la gobernación será Delfina Veiravé, quien el año pasado concluyó sus dos mandatos como rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, siendo la primera mujer en ocupar ese importante cargo. Livio Gutiérrez encabezará la lista de diputados provinciales de Juntos por el Cambio – Orden y Trabajo.

«No solo es una gran e inteligente mujer, no solo ha sido en los último 8 años la rectora de la UNNE, sino que también nos demostró durante este tiempo la inteligencia para componer, diagramar, la hombría de bien, más allá de que es mujer, para lograr esos acuerdos que muchas veces en esta actividad son tan diferentes», dijo Polini.

«Vamos a generar junto con Aída, con Bruno, con Glenda, con todos nuestros precandidatos ese Chaco distinto, ese Chaco que tratamos no solo en la predica sino en la realidad y que cada hombre y mujer en esta provincia que nos está escuchando hoy entienda y sepa que va a estar un poquitito mejor», agregó el actual diputado nacional.

VEIRAVÉ: «SE TERMINÓ EL TIEMPO DE QUINES CREEN QUE MESIÁNICAMENTE SE TRANSFORMA LA REALIDAD»

A su turno, Veiravé indicó: «Quiero agradecer a Juan Carlos Polini que me ha hecho esta propuesta y fundamentalmente agradecerle que hace unos meses atrás, el año pasado, me convocó junto con Jorge Pilar a pensar en un espacio plural, diverso, un lugar para pensar propuestas, para escuchar ideas, para generar políticas públicas para transformar esta provincia que sabemos que no está bien y que todos sus indicadores, todos sus datos de la realidad y lo que nosotros percibimos cotidianamente andando por la provincia sabemos que está en una situación muy compleja. Esta no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida «.

«Es una provincia que tiene todo el capital para poder expandirse, desarrollarse y para poder garantizar mejores condiciones de vida y de buen vivir», planteó y agregó críticas respecto a la «construcción política» actual: «Creo que se han terminado los tiempos de los todólogos, se han terminado los tiempos de los iluminados, de los que creen que mesiánicamente se transforma la realidad y vienen tiempos en los que es necesario contar con las ideas, propuestas y sobre todo con el conocimiento que tiene la gente que trabaja y que resuelve cotidianamente los problemas de la vida y de la economía», expresó la exrectora.

En su discurso contó que este viernes mantuvo una conversación con Polini en la que formalmente le planteó la posibilidad de acompañar la fórmula.

Ante la consulta de Diario Chaco sobre los desafíos de la lista de cara a las PASO, Polini resaltó que «tiene que ver con la consolidación de un proyecto que tiene muchos años». «Esto tiene que ver con esta palabra que todos necesitamos que es ´unidad y criterios´ con el fin de tener un objetivo que sea que la ciudadanía chaqueña viva un poquito mejor. Tenemos una oportunidad histórica, yo pertenezco al radicalismo y nuestro partido no tiene una buena historia con respecto a las competencias, tenemos que saber que les competimos en el espacio, que cuando se compite se gana o se pierde, y tenemos que aprender, creo que ese es el desafío para este proceso, que lo mejor que nos puede pasar indudablemente es que el que pierda acompaña y el que gana conduzca pero también convoque para finalmente terminar esta historia en septiembre cuando le ganemos a Capitanich», amplió.

CENTRO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Una de las primeras grandes señales de acercamiento, se dio en agosto de 2022 cuando se lanzó el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas coordinado por la exrectora de la UNNE junto a un grupo de profesionales y referentes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

El objetivo de dicho centro era «identificar con claridad las principales problemáticas socioeconómicas que aquejan al Chaco y, consecuentemente, el diseño de políticas públicas eficaces y consensuadas que optimicen la intervención sobre los factores que limitan el desarrollo provincial».

Al respecto, Polini aseguró que con el Centro generaron la plataforma de gobierno: «Hemos generado el contenido que la sociedad nos pidió para encarar este enorme desafío».

