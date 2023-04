Dólar Costilla, la humorada de un carnicero «en días difíciles»

«Estamos viviendo un momento difícil porque a nadie le alcanza la plata. Entonces tenemos que tomarnos algunas cosas con humor. En una semana donde la noticia fue que el dólar llegó casi a $500 pesos, se nos ocurrió poner al frente de la carnicería este cartel», así expresó Charly, propietario de la carnicería.

La noticia corrió hace unas horas atrás donde la imagen del precio de la costilla se viralizó en redes sociales.

«Mi política es vender. Juego con los márgenes de ganancias y siempre vivo al filo, pero prefiero vender a tener la carne amontonada en la cámara», explicó Charly.

LA PLATA NO VALE NADA

El carnicero que está en la caja cuenta que le impresiona cuando la gente paga diez mil pesos en billetes de cien. ‘La gente llega con fajos como si fuera a comprar un auto.

La plata no vale nada. Aunque hagan circular un billete nuevo de dos mil pesos no sirve para nada, es un cambio nomás. Nuestra plata no vale‘, insiste.

ASADO DEL DOMINGO

Charly se entusiasma, corta por instante su trabajo en la caja y atiende telefónicamente a NORTE. «Para nosotros los argentinos es importante el asado. Más para los que somos del norte del país. Queremos comer un asado los domingos. Me crié con esa visión, mi viejo era un obrero y él juntaba su moneda para tener con qué comprar la carne para hacer un asado los domingos».

Además de costilla y chorizo, que pueden ser los cortes que más salen para el asado, Charly describe que hoy la gente busca alternativas como el corte americano, falda o pollo. «Son opciones – describe – las personas quieren hacer fuego y sentir ese humo en la parrilla el fin de semana».

La carnicería Charly se encuentra por avenida Mac Lean al 1500 de la ciudad de Resistencia. Sobre la moneda norteamericana Charly es tajante, «El 90 por ciento de la gente no conoce el dólar. Muchos nunca vieron un dólar en su vida. Todos sabemos que la clase obrera no tiene acceso al dólar. Entonces desde que está el cartel vienen y hacen chistes en la carnicería» , desliza y como si remontara algún anécdota, él también sonríe ante su propia humorada.

Comentarios