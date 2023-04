Día del Animal: impulsan políticas de protección y desarrollo de la biodiversidad

Creación y cuidado de áreas protegidas, estudios y control sobre la evolución de la biodiversidad local, fomento de prácticas sostenibles y de cuidado ambiental y comunitario son algunas de las medidas impulsadas. «Convocamos a construir un mundo donde quepan muchos mundos, somos biodiversidad», destacó la ministra Soneira.

Al conmemorarse este sábado 29 de abril el Día del Animal, autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacaron las políticas impulsadas para la protección y el desarrollo de la biodiversidad en la provincia del Chaco.

“Este día del animal, que a nivel mundial se celebra cada 4 de Octubre, nos convoca a asumir responsabilidades desde el lugar que ocupamos. Cada ciudadano o ciudadana puede aportar, pero desde el Estado tenemos el imperativo ético de fomentar y llevar adelante políticas que preserven, cuiden y potencien el desarrollo de la biodiversidad y en especial de los animales que integran toda la cadena”, expresó la ministra Marta Soneira.

Algunas de esas políticas son: aumentar la cantidad de áreas protegidas hasta lograr que estén todos los ecosistemas representados; desarrollar más acciones de estudio y control sobre la evolución de la biodiversidad local; y fomentar las prácticas agrícolas, forestales y ganaderas sostenibles enmarcadas en la diversidad de alimentos y variedad de opciones para disminuir la presión sobre los ecosistemas

Además de generar las condiciones para pensar una dieta humana saludable para rehacer nuestro vínculo con los animales y comprar local, reducir el uso de plásticos, hacer huertas familiares y comunitarias, combatir la desigualdad, lograr justicia ambiental, con acceso democrático a los bienes ambientales para lograr desarrollo justo, equitativo y solidario.

“Somos parte de la biodiversidad existente en el mundo, reconocernos en ella e intentar comprender su importancia es fundamental. Al no conocer algo, no lo sentimos como propio y de esa forma no tomamos acciones de compromiso y cuidado”, amplió Soneira, quien además destacó la importancia de la preservación de la biodiversidad como parte de “la solución en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de hábitats”.

Siguiendo esa idea, la ministra aseguró que “un ecosistema variado nos presta muchos servicios, aporta nutrientes, agua, forma suelos, resiste especies invasoras, poliniza, regula el clima, controla plagas e incluso reduce la contaminación, cuida nuestra salud y nos previene de desastres”.

Actualmente están amenazadas cerca de 42.100 especies a nivel global, eso significa que el 28% de todas las especies conocidas de los diferentes grupos de biodiversidad en el mundo se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. De ese 28%, se sabe que entre el 15% y el 40% de animales tienen algún grado de vulnerabilidad, según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), www.uicn.org.

Argentina está entre los países con altas tasas de especies amenazadas por diferentes causas: los cambios de uso del suelo, la deforestación, las quemas no controladas de monte, el tráfico ilegal de animales silvestres, el atropellamiento de fauna en rutas, entre otras.

En ese sentido, Soneira llamó a la conciencia y responsabilidad ciudadana: “Somos una especie que también sufrimos las consecuencias de la extinción provocada por acciones propias, reconocer esto nos debería llevar a desarrollar un mayor sentido de humildad y de ética específica sobre la responsabilidad que tenemos en la casa común, nuestro mundo. De todas las especies de fauna, somos los únicos que podemos cuidar el ambiente a partir de nuestra conciencia, porque desarrollamos cultura y tecnología y tenemos la capacidad de transformar el entorno en sentido positivo”.

“En este día del animal, convocamos a construir un mundo donde quepan muchos mundos, somos biodiversidad”, finalizó la ministra.

Día del Animal

El Día del Animal se recuerda en Argentina cada 29 de abril en conmemoración del fallecimiento del abogado Ignacio Lucas Albarracín, pionero en la lucha por los derechos de los animales.

Nacido en Córdoba el 31 de julio de 1850, luego de alcanzar su título de grado, Albarracín dedicó su vida a la defensa de los animales. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio (1879) y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia, en 1885.

