Quiénes recibirán la ampliación de subsidios en las boletas de Secheep y cómo acceder: todos los detalles

El Gobierno provincial anunció que su programa de subsidios a la tarifa eléctrica, tras los elevados incrementos, se extenderá a 80.000 nuevos usuarios que todavía no se habían inscripto al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía que impuso el Gobierno nacional para no quitar los mismos a las boletas de luz. Sin embargo, hasta el momento no se sabía cómo impactará y qué porcentaje representa el anuncio.

DE DÓNDE SURGEN LAS SUBAS

Para cumplir con las metas del FMI, el Gobierno nacional avanzó con un esquema de quita de subsidios a las tarifas que lanzó como un «programa de segmentación» en el que dividió a los consumidores en tres grupos: los de mayores ingresos (nivel 1), los de menores ingresos (nivel 2) y los de ingresos medios (nivel 3).

Independientemente sus ingresos, el Ejecutivo nacional alentó a los usuarios a inscribirse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) por el cual los de nivel 1 están perdiendo el subsidio en su totalidad de forma progresiva, el Nivel 2 mantendrá la totalidad del subsidio, y el Nivel 3 una parte de su consumo mensual mantendrá el subsidio (hasta 650 KWh-mes, de noviembre a febrero y 550 KWh-mes, el resto del año) y la otra tendrá una quita paulatina (excedente de 650 KWhmes y 550 KWh-mes, según corresponda). Quienes no se inscriban al programa, tendrán una quita total del subsidio tal como ocurre con los de nivel 1.

A las subas por la quita de subsidios hay que sumarle otra situación: en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) hubo un aumento del 159% anual del costo de abastecimiento que realiza CAMMESA y que se le factura a SECHEEP. Dicho incremento se trasladó a la tarifa de los usuarios de la provincia para que la empresa de luz chaqueña «pueda cumplir con sus obligaciones mensuales en el MEM», argumentaron.

CÓMO IMPACTÓ EN LAS BOLETAS DE LOS CHAQUEÑOS LOS AUMENTOS DEL MERCADO MAYORISTA

El incremento en los precios del abastecimiento en el Mercado Energético Mayorista -MEM-, según la categorización del usuario Residencial ante el subsidio, en el periodo enero 2022 a febrero 2023, es diferencial para cada uno de los niveles: Nivel 1 con un incremento del 373,6%, Nivel 2 con un incremento del 67,8%, Nivel 3 con consumo mensual hasta 650 KWh-mes (noviembre a febrero) y 550 KWh-mes (resto del año) con un incremento del 105,1% y Nivel 3 con consumo mensual excedente de 650 KWh-mes (noviembre a febrero) y 550 KWh-mes (resto del año), con un incremento del 373,6%. Quienes no se inscribieron, independientemente de su situación económica, subieron subas de hasta el 373,6%.

CUÁL ES EL NUEVO SUBSIDIO ANUNCIADO POR GOBIERNO

Según el último informe recibido del padrón RASE hay 99.158 usuarios residenciales en la provincia que no se registraron y desde el Ejecutivo provincial creen que muchos no lo han hecho ante el «complejo contexto social y económico, caracterizado por elevados índices de pobreza».

En ese contexto, otorgarán subsidios a los no registrados en el padrón RASE que hayan tenido un consumo promedio de hasta 400 KWh-mes en los periodos de septiembre a octubre 2022 y que según el Gobierno alcanzará a unos 80 mil chaqueños.

«Mediante este procedimiento se busca incorporar en el subsidio Provincial a los usuarios de bajos recursos que no posean el subsidio Nacional, considerando una relación directa entre el consumo energético y el poder adquisitivo», señala el decreto firmado por Capitanich que agrega: «Podrán morigerar el impacto de la quita de subsidios llevada a cabo por el Gobierno Nacional, hasta tanto accedan al régimen de subsidios impuesto a nivel nacional».

Los subsidios provinciales se aplicarán a quienes no se empadronaron en el RASE (impulsado por Nación) y los criterios se aplicarán teniendo como base a un Decreto provincial del año 2021 en el que se establecieron topes de consumo y bonificaciones del Programa Chaco Subsidia Energía.

Para los meses de enero, febrero, marzo y diciembre de 2023, el tope de consumo, será: para consumos mensuales de hasta 300 KWh/mes, bonificación del 70% de los cargos variables por energía; y con consumos mensuales de 301 hasta 450 KWh/mes más 50 KWh/mes de tolerancia (total 500 KWh/mes), bonificación del 50% de los cargos variables por energía.

Para el resto del año, para consumos mensuales de hasta 200 KWh/mes, la bonificación será del 70% de los cargos variables por energía; y para consumos mensuales de 201 KWh/mes hasta 300 KWh/mes más 50 KWh/mes de tolerancia (total 350 KWh/mes), la bonificación será del 50% de los cargos variables por energía.

«La presente medida, se toma contemplando el estado de necesidad de los sectores sociales y de menores recursos, los cuales han agravado aún más su situación como consecuencia de los elevados índices inflacionarios que se vienen sosteniendo en el tiempo, imposibilitando el normal cumplimiento del pago de sus consumos de energía eléctrica», argumentó Jorge Capitanich.

