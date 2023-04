Alberto Fernández decidió que no irá por la reelección: «No logramos todo lo que nos propusimos»

El presidente Alberto Fernández no irá por la reelección . El anuncio fue informado por el propio mandatario nacional a través de sus redes sociales.

Por medio de un video compartido a través de sus cuentas oficiales, Alberto Fernández informó que no irá por un segundo mandato. El jefe de Estado fue tajante en varias definiciones y sostuvo que en su gestión se logró todo lo que se propusieron.

Con varias imágenes y videos donde se reflejaban momentos de su Presidencia, de él junto con Néstor Kirchner y de la militancia, Alberto Fernández explicó: «Cuando me tocó asumir la conducción del país, estábamos una vez más en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles».

Seguidamente, hizo hincapié en cómo recibió el país al momento de llegar a la Presidencia: «Recibimos en 2019 un país endeudado, en recisión, en default, con alta pobreza e inflación», y agregó: «Debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento, las consecuencias de una brutal sequía«.

Luego, resaltó sobre las obras y logros de su gestión, como así también defendió la posición internacional que tuvo Argentina bajo su mandato.



Dentro de la autocrítica, Fernández precisó que «está claro que no logramos todo lo que nos propusimos , nos duelen las familias en condiciones de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero, a pesar de tantas dificultades tengo una certeza: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo».

De esa manera, comentó Fernández que desde que inició su camino político en los años ’70, nunca antepuso una ambición personal a la necesidad en conjunto.

«Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último, los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina«, aseguró el jefe de Estado.

En ese marco, se abocó a hablarles puntualmente a quienes forman parte del Frente de Todos y remarcó la importancia de las PASO.

«Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria, por eso creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad selecciones los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío, puedan hacerlo«, indicó.

Y añadió: «Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible, en estos años elegí soportar algunas críticas o algunas maniobras de desprestigio en contra del Gobierno nacional y nunca respondí. Por mi responsabilidad como Presidente, evité toda escalada en los conflictos, siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político».

Alberto Fernández recordó, sin dar nombres específicos, de aquellas críticas que dirigentes dentro del espacio que recibió durante su gestión. «Más allá de las críticas internas, y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el Frente de Todos un solo adversario. Al contrario, reconozco en ellos y ellas un destino común«.

«Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales. Dije que «volvíamos para ser mejores», para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio, démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria», puntualizó.

Para finalizar, Fernández expresó: «El próximo 10 de diciembre de 2023, ese día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día, entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular, trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político».

Comentarios