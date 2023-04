Un joven de Barranqueras se tatuó el nombre de Magda Ayala: «No me voy a arrepentir nunca»

Época de elecciones, de militancia política y hasta de fanatismo. Sergio Gustavo Ramoa, un joven de la ciudad de Barranqueras, se tatuó el nombre de la intendente de esa ciudad, Magda Ayala, junto al dibujo de una mano con dos dedos en «v», la fecha de nacimiento de la dirigente y el día en que asumió su cargo.

La fotografía que publicó en su cuenta de Facebook le valió el apoyo de sus compañeros a los que les pareció un «gran gesto» y las críticas de otros que le pidieron que «vaya a laburar», sin embargo Sergio defendió su tatuaje y se mostró seguro de no arrepentirse del mismo.

El joven no solo tiene un perfil en Facebook, sino una página a su nombre en el que se define como «simplemente un descamisado». «Hoy me preguntaron si algún día me voy a arrepentir de haberme tatuado este tatuaje que ven, y mi respuesta fue que yo como ser humano lo que hice y hago con mi vida hasta el día de la fecha de hoy, jamás me arrepentí de nada de lo que he hecho. Solamente un verdadero militante me dará la razón [sic]», escribió.

En su posteo, explicó que se hizo el tatuaje porque desde el primero momento creyó en que Ayala «venía a Barranqueras a cambiarlo todo, a embellecerlo todo, a posicionarlo en todos los sentidos, Magda venía a hacer historia en Barranquera». Acto seguido aclaró que su decisión no fue por fanatismo.

«Soy militante joven 27 años y también lo hice por amor al PJ, para mí es un orgullo llevar en la sangre al peronismo, no estoy arrepentido ni me voy a arrepentir nunca de haber nacido en cuna Peronista. Y también les voy a decir que siempre trabajaré y militaré con Magda y para el peronismo hasta el último suspiro de vida. Más claro échale agua», concluyó.

Diario Chaco

Comentarios