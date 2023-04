Yuliana Perez, Miss Mundo Chaco 2023: «El apoyo de mi familia fue mi impulso a participar del certamen»

Yuliana Perez, la joven saenzpeñense coronada Miss Mundo Chaco, dialogó con Sp Noticias sobre el certamen que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Ángela en el que resultó ganadora «soy representante de la ciudad y de la provincia. Fuimos inscriptas, según lo que nos comentaron, 50 chicas y de ellas quedamos 15 candidatas oficiales que fuimos las que estuvimos el domingo en Villa Ángela donde se realizó el concurso. La verdad es que el certamen muy lindo, te llevás una experiencia que no te la vas a olvidar nunca, te llevas amistades, también que eso está muy bueno y nos dieron todas la comodidades, tuvimos entrevistas, clases de pasarela, moda, tuvimos una gran preparación incluso antes de que llegue el día y la organización estuvo siempre pendiente de nosotras, con lo que necesitábamos. Muy lindo. Muchos nervios, si, y la adrenalina de participar gana todo».

«Cuando vi la inscripción para Miss Mundo Chaco, dudé al principio, porque siempre quise inscribirme a uno de estos concursos pero nunca di el paso, así que lo vi y lo charlé con mi familia, les pregunté que les parecía y me dijeron que lo haga, que iba a tener la posibilidad de vivir una experiencia única que eso fue lo que sucedió y ese fue mi impulso. Nunca estuve en un concurso de este nivel, participé en la elección de la reina local de los estudiantes, pero más allá de eso, ningún otro concurso, si quise participar para ser reina del algodón pero nunca di el paso» comentó la joven.

«Antes de escuchar mi nombre, fue un momento único. Te agarran nervios, intriga, alegría. Una vez que escuchás tu nombre no lo podés creer, eso fue lo que me sucedió a mi, no podía creer, no caía lo que me estaba pasando. Es como que estoy en mi casa y todavía no caigo, no puede ser» respondió ante la pregunta de los segundo previo a escuchar que era la elegida para representar al Chaco en el concurso de Miss Mundo Argentina «ahora estamos en preparación para el certamen nacional, que se hace en Buenos Aires y ahí se eligirá Miss Mundo Argentina y de allí a Miss Mundo. Ya es para mi un orgullo representar a Chaco y si puedo llegar a representar a Argentina sería aún más feliz».

El certamen busca a quien vaya a ser la representante para Miss World, en base a eso van, para explicarlo de cierta manera, subiendo de nivel. Primero se postulan todas las candidatas, como nosotras que representamos a nuestra ciudad, de allí, se hace el encuentro y se elige la candidata que represente a la provincia, una vez que es elegida, pasa al certamen nacional donde se elige Miss Mundo Argentina, ya representando a lo que es el país va por el título de Miss Mundo.

«Tengo 18 años, estudio diseño de indumentaria, pasarela y moda en la ciudad de Resistencia y soy profesora de danza, aunque dejé de dar clases, quedaron mis pequeñas alumnas que están de cierta forma admiradas con que yo haya ganado y para mi eso es como un cariño muy grande, mis compañeras de danzas y mis profesoras me han felicitado y te das cuenta que están ahí apoyándote, dándote un impulso grande para seguir por este camino» refirió Yuliana «No sé la fecha pero sé que el certamen en Buenos Aires será en agosto y ya estamos con los preparativos para pulir algunas cosas, mejorar tema de pasarela, oratoria porque el jurado evalúa todo, desde un proyecto social hasta la forma de caminar, de como se desenvuelve una con el público así que estoy en plena preparación para ello».

