Funcionarán policonsultorios en el INSSSEP de Sáenz Peña y no cobraran plus

Edith Velardez, responsable de la delegación del INSSSEP en Sáenz Peña, brindó detalles de cómo y cuándo comenzarán a funcionar los policonsultorios de la ciudad termal. Además, contó con el acompañamiento por el coordinador de la edificación.

«Estamos contentos porque a través del director del INSSSEP, se pudieron tramitar el funcionamiento de varios policonsultorios en Sáenz Peña, donde los médicos que allí trabajen no van a cobrar plus «, comenzó explicando Velardez.

El doctor Fabián Acevedo, coordinador de los mismos, explicó que las especialidades que se van a atender son clínica médica, nefrología, diabetología, diagnóstico por imágenes, toco ginecología . «La idea de estos policonsultorios es que funcionen con la idea de no cobrar plus a los afiliados de INSSSEP, solamente las atenciones serán para los afiliados de la obra social, no de otras mutuales», dijo el profesional.

Los policonsultorios van a comenzar a funcionar a fines de abril, y lo harán en el predio de la ex Ferichaco en el barrio Monseñor de Carlo de Sáenz Peña. «Se está realizando el armado de los mismos y hablando con otros profesionales para agregar otras especialidades», explicó Acevedo.

Para la atención se van a otorgar turnos , para lo cual se va a difundir los números con los cuales se van a poder comunicar los afiliados ya sea a través de WhatsApp o línea directa, «la idea es poner dos números de teléfonos y también se está trabajando con el área de informática para tomar consultas a aquellos afiliados que no son de Sáenz Peña».

HORARIOS DE ATENCIÓN

La atención será de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y por la tarde de 16:00 a 20:00 y por ahora será por orden de llegada hasta tanto se diagrame la forma de comunicación para los respectivos turnos.

