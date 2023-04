SANTA FE: RECLAMARÁN JUSTICIA POR EL CRIMEN DE FERNANDO FRANCOVICH CON GRAN MOVILIZACIÓN CAMIONERA

En la ciudad de Villa Ocampo, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe; convocan a una movilización para reclamar justicia para Fernando Francovich; asesinado salvajemente en el interior de la provincia del Chaco.

Los familiares y amigos del camionero de Villa Ocampo, asesinado en la provincia del Chaco, preparan para el próximo 16 de abril de 2023 una movilización en la entrada de esa ciudad del norte santafesino, que será replicada en otros puntos de la Ruta Nacional Nº 11. “Convocamos a toda la familia camionera y a todos los que quieran sumarse para seguir el pedido de justicia por el asesinato de Fernando Francovich”, indica la invitación que publica el portal Norte24.

La concentración será el domingo 16 de abril de 2023 a las 10.00 horas en la ciudad de Villa Ocampo, pero ya se confirmó que otro grupo estará concentrándose en la intersección de Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Provincial 31, es decir, en el acceso norte a la ciudad de Avellaneda. No se descarta que la manifestación se realice en el mismo momento en otros puntos de la provincia de Santa Fe. “Hasta el momento no hay nada, solamente los dos detenidos y estamos a la espera de las pericias, tanto de las huellas de los detenidos, como las de él, pero no habido más detenidos”, sostuvo la madre del camionero.

“Hicieron rastrillajes que resultaron negativos, no tenemos nada más y siguen pasando los días, estamos en la nada”, lamentó Mónica Corgniali. Hablé con el fiscal y el defensor y me dijeron que en estos días podemos tener novedades, pero seguimos sin mucha información”, concluyó la mamá de Fernando Francovich.

Norte24

