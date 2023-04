«Vi a mi hijo debajo de la camioneta», declaró el padre del motociclista que murió por un conductor alcoholizado

Continuó en la jornada de hoy en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña el juicio que le sigue al abogado Erick Rebollo, que en estado de ebriedad habría atropellado y matado a José Ponce, en un hecho ocurrido en septiembre del año 2018.

Cuatro testigos se presentaron a declarar este martes, dos de ellos propuestos por la defensa de Rebollo. Además, prestó declaración el padre del motociclista fallecido y el encargado de la base de remises ubicado en la zona del accidente.

Desgarrador fue el testimonio del padre del motociclista, Hugo Alberto Ponce, quien durante toda su exposición se quebró al punto de llorar ante el Tribunal y las partes. Tras reponerse unos minutos continuó con su relato sin dejar de mirar al imputado.

«Hace cuatro años, 7 meses y días que mi hijo no está con nosotros», dijo el padre de Ponce mirando al imputado, quien en ningún momento bajó la mirada, al contario desafió con su postura al testigo.

Hugo Alberto Ponce detalló cómo se enteró del accidente de su hijo antes de frenar su relato por el llanto: «Él me llamó y me dijo que tuvo un accidente. Me fui hasta el lugar y vi a mi hijo debajo de una camioneta y más adelante estaba su novia Marina. Mi hijo estaba con dolor en el pecho me había dicho».

«Él en todo momento me pedía que fuera a ver a Marina (su novia), luego me acerqué al conductor de la camioneta para saber qué había ocurrido con mi hijo y lo único que hizo fue agredirme junto a otro muchacho. Era lo único que hacía, agredirme y tomar agua», dijo el padre de la víctima.

Los otros testigos, dos de ellos de parte como la responsable del Servicio 107, Noelia Santa Cruz, y el licenciado en Criminalística y perito de parte, Eduardo Ferreyra, expusieron con base en un informe que habían realizado sobre sus respectivos trabajos.

El licenciado en Criminalística realizó un informe para el imputado relacionado con la mecánica del accidente, concluyendo que la causa fundamental se produce por la imposición de la moto en la línea de la camioneta. «Hubo una invasión del carril», aseguró el perito.

«NO INSULTÉ A NADIE», DIJO REBOLLO

Finalizada la deposición de los testigos, el imputado Erick Rebollo pidió ampliar su declaración realizada el pasado 15 de marzo. «Pido ampliar mi declaración por algunas versiones que no son ciertas», comenzó diciendo Rebollo, agregando que cada vez que viene al juico le toca «aclarar varias cuestiones».

«La disposición final de la camioneta la dispongo yo. Debajo de mi camioneta no quedo ningún cuerpo», aclaró y sostuvo: «Todo lo sucedido quedó grabado en las cámaras de seguridad. No agredí a nadie, tengo mi forma de ser y esa no es una cuestión de análisis».

«Lamentablemente se mintió. Jamás, jamás insulté a una persona que agonizaba, esas personas estaban por restablecerse», insistió en varias oportunidades y luego repartió culpas hacia «los medios de comunicación y la sociedad».

Para cerrar, se defendió: «La casual del accidente fue la invasión del carril por parte del motociclista. La maniobra del motociclista es lo que desencadena el hecho».



