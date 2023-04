Piden ayuda para que Gael pueda seguir su tratamiento médico: tomó soda caustica y necesita colocarse un stent

Gael tiene 4 años y en 2021 tomó por accidente soda caustica, se sometió a 31 intervenciones y su familia espera poder dar con la solución definitiva con la colocación de un stent.

La familia de Mario Gael Alarcón, de 4 años, pide colaboración para comprar un stent que mejorará su calidad de vida después de un accidente doméstico.

Ocurrió que el 9 de agosto de 2021 Gael tomó por accidente soda cáustica que su familia usaba como destapa cañerías, lo que le provocó un grave problema de salud.

A raíz de esto, Gael se tuvo que realizar 31 intervenciones para poder seguir alimentándose. Ahora buscan conseguir el stent para que el niño ya no necesite intervenciones y pueda seguir su vida con normalidad.

El problema que surgió fue el precio del stent, que cuesta 2500 euros ya que se fabrica en el laboratorio EFG Medical de Italia, y que el producto no tiene la autorización de la ANMAT para el ingreso al país.

En comunicación con Diario Chaco , el padre del niño, Mario Alarcón contó que «estamos tratando de juntar el dinero y hacer los trámites pertinentes en la ANMAT para que aprueben la importación, pero mi hijo necesita con urgencia ese stent esofágico para mejorarle su calidad de vida».

Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a la cuenta de Mercado Pago malarcon1206.sol o al CBU 3110030211003039825088, alias JARRA.MICRO.RAMO, a nombre de Mario Alarcón.

CÓMO FUNCIONA EL STENT

Según explicó el padre de Gael, «el producto es como una sonda nasogástrica siliconada y en el medio tiene el stent, que es un tubito expansible, lo que hace es que el esófago de él se acostumbre a crecer y sanar en ese diámetro de dos centímetros«.

«Mi hijo después de un año y medio de tratamiento, tuvo 31 intervenciones. El procedimiento es una dilatación vía endoscopía, esofágica con balón y con bujía, que le ensanchan el esófago, pero al ser estenosis severa como le llaman los médicos, el esófago se vuelve a achicar de diámetro y llega un punto en el tiempo que mi hijo no puede tragar un grano de arroz entonces me baja de peso», detalló.

Entonces, después de tantas intervenciones que no dieron los resultados que esperaban ahora buscan dar un paso más. «Hay 96% de probabilidades de que él se recupere completamente«, aseguraron.

EL ACCIDENTE

Sobre lo que ocurrió aquel día, su padre recuerda que era domingo y que ese día se levantaron temprano para ir a la iglesia. «Gaelito es un chico hiperactivo y estaba queriendo tomar gaseosa, estaba con la puerta de la heladera abierta en la cocina y nosotros no queríamos que tome gaseosas porque jamás le damos en ayunas«, añade.

En un momento el niño que seguía buscando gaseosas encontró los elementos de limpieza que estaban en la cocina: «Había un destapa cañerías en su envase original, es una soda caustica, y con su tapa de seguridad. Él curioso lo abrió y tomó«.

Al notar que Gael no estaba bien, pero sin saber lo que había ocurrido, lo llevaron al Hospital Pediátrico para su atención. «No nos dimos cuenta hasta que vimos que tenía toda la boca inflamada no sabíamos qué había tomado, después le hicieron estudios y buscando en la casa encontré el destapa cañerías«.

Ahora Gael está próximo a cumplir 5 años y su familia asegura que su vida es normal, que va al jardín y cumple con todas sus actividades. «Durante 20 días (después de la intervención) come de todo, no tiene ningún impedimento, pero con ese stent estamos queriendo llegar a una solución definitiva», remarca su papá.

«Él nos da fuerza a nosotros, es un chico que tiene una luz propia«, cerraron.

