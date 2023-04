Joven alcoholizado provocó un accidente triple en Barranqueras: en uno de los autos trasladaban a un bebé

Este domingo a la noche, alrededor de las 21 horas, se produjo un accidente de tránsito triple en avenida San Martín al 2.100 de la ciudad de Barranqueras. Allí, un auto Chevrolet Corsa conducido por un joven de 27 años, que tenía como acompañante a una mujer de 30, chocó contra el frente de una casa ubicada en el carril ascendente, altura 2.080.

Desde la Policía, indicaron que en el Hospital Perrando diagnosticaron al conductor politraumatismo leve e intoxicación alcohólica . Pese a que no se indicó la graduación de alcohol en sangre, en la provincia rige la alcoholemia cero.

El segundo partícipe del accidente fue un automóvil Renault Step Way que era conducido por un hombre de 63 años, acompañado de tres mujeres de 59, 28 y 20 y un bebé de 8 meses de vida. Aún no se esclareció cómo se dio el choque con este auto y fuentes policiales precisaron que los ocupantes no sufrieron lesiones.

El tercer participe fue un automóvil Volkswagen que se encontraba estacionado en la avenida. La División Criminalística trabajó en el lugar para esclarecer lo ocurrido.

