Cuesta pide declarar la emergencia en consumos problemáticos de sustancias tóxicas en la provincia

Ante el aumento descontrolado del consumo de sustancias en la juventud y en la sociedad en general, la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, abogó por el tratamiento y aprobación del proyecto de ley 5072/17, de su autoría, que busca declarar la emergencia en consumos problemáticos de sustancias tóxicas, iniciativa que se encuentra con estado parlamentario desde 2017.

El proyecto promueve un abordaje integral, campañas de prevención y la creación de centros de atención primaria con prioridad en las ciudades cabecera del interior provincial.

Cuesta aseguró que el consumo de sustancias tóxicas viene creciendo hace muchos años afectando el desarrollo y el futuro de la juventud. “En la actualidad no es muy difícil encontrar a alguna persona que no conozca un familiar, amigo o conocido directo con algún consumo problemático, por lo que no podemos seguir mirando hacia otro lado”, aseveró.

Asimismo, remarcó que “con la promulgación de la Ley de Salud Mental 26657 se ha dado un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de las adicciones y ha servido de plataforma fundamental para el desarrollo de políticas de Estado que aborden esta problemática”, manifestó la titular legislativa.

Por otra parte, resaltó que este proyecto de ley se encuentra hace muchos años en la Comisión de Desarrollo y Salud, por lo que pidió su tratamiento para atender esta demanda del pueblo chaqueño. “Nosotros visibilizamos esta problemática hace mucho tiempo y desde 2017 esta iniciativa se encuentra en tratamiento. El gobernador ha presentado un proyecto igual y creo que se va a adjuntar con el nuestro, por lo que pronto tendremos una ley que dé respuesta a este flagelo”, remarcó.

Además, la legisladora manifestó que la problemática afecta también a las instituciones, porque existen trabajadoras y trabajadores del Estado provincial que se encuentran en tratamiento. “El consumo problemático de sustancias no entiende de clases sociales, afecta a todas y todos los chaqueños por igual. Hoy en día tenemos personas con problemas de consumo y con tratamiento dentro de las dependencias públicas”, marcó.

La iniciativa atiende consumos problemáticos de sustancias tóxicas desde una mirada integral, permitiendo la incorporación del núcleo familiar de las personas en situación de consumo, como eje fundamental de todo abordaje terapéutico y legal, articulando con las instituciones del Estado, religiosas, políticas y del sector privado, como así también de la sociedad en general.

