OPERATIVOS PREVENCIONALES Y DE SEGURIDAD EN SÁENZ PEÑA

A través de la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, se llevaron a cabo en las últimas 48hs. distintos controles en el marco del Operativo «Semana Santa», en los cuales participaron las distintas unidades policiales dependientes de dicha Dirección, afectándose los recursos humanos y materiales disponibles, además se contó con la valiosa colaboración de otras unidades como ser Dirección Tránsito y seguridad vial interior (Policía Caminera), División violencia familiar y de género, así como también el cuerpo de inspectores de tránsito. Dichos Operativos fueron implementados en distintos puntos de esta ciudad (Barrios y Zona Céntrica) en forma estratégica, utilizándose distintas modalidades: Control vehícular- motovehícular- identificación de personas- patrullajes y emplazamientos- controles de tránsito y seguridad vial, etc. Obteniéndose como resultados de dichos Operativos la aprehensión de sesenta y cinco personas, por distintas infracciones al código de faltas y otros hechos ilícitos, el secuestro de un Automóvil marca Fiat Regata, veintisiete motocicletas de distintas cilindradas, no hubo armas de fuego secuestradas, dos armas blancas y sesenta y siete elementos varios. En tanto personal de Policía Caminera que llevó a cabo controles en materia de Tránsito y Seguridad Vial, en compañía de los Inspectores de Tránsito Municipal, confeccionaron cuatro Actas por Alcoholemia positiva, el secuestro de una motocicleta con número de motor reestampado y un automóvil marca Volkswagen Gol Trend con pedido activo de la ciudad de Bs. As. en causa de sup. Robo. También se llevó a cabo la cobertura en distintas actividades religiosas. Se continúan con las recorridas prevencionales.

Comentarios