La Familia del camionero pide que se desarticule la mafia que está detrás de su asesinato

Por las características del mismo, incluyendo imágenes tomadas por testigos y cámaras de seguridad, pocos casos de las últimas semanas captaron tanto la atención de la opinión pública chaqueña como el del asesinato del joven camionero Fernando Francovich, ocurrido el martes 21 de marzo a la siesta en la ruta nacional 16 a la altura de Concepción del Bermejo.

El hecho generó muchas especulaciones e hipótesis: que es una banda de piratas del asfalto, que fue un asalto al azar, que podría tratarse de un golpe del narcotráfico con una víctima equivocada. Lo cierto es que hasta ahora el caso cuenta con tres detenidos, otros tres sospechosos buscados y el intento de robo como principal hipótesis investigativa.

«TIERRA LIBERADA»

Con este cuadro de situación, Mónica Corniali, madre de Fernando, tuvo duros conceptos ante lo que considera un hecho que podría haber sido evitado si las autoridades chaqueñas tomaban medidas concretas ante reiteradas denuncias y testimonios de casos previos ocurridos en la zona, al punto que habló de una «zona liberada» y el accionar de una «mafia».

Entrevistada por el periodista Guillermo Andino en la pantalla de la señal A24, Corniali dijo qie «en el Chaco hace muchos años la gente en esa zona viene pidiendo a sus intendentes y al gobernador que ponga mayor vigilancia con casillas policiales de control en las rutas, porque fueron varios los casos, hay varias denuncias anteriores y nunca nadie hizo nada. A nadie le importa nada. El interior del Chaco es tierra de nadie».

La mujer remarcó que se trata de una «tierra liberada» en la que se «permite que una banda actúe en plena siesta, sin importarle nada y asesinen a una persona de manera totalmente impune».

Corniali explicó que su hijo solamente llevaba 300.000 pesos del cobro de los fletes correspondientes al traslado de harina. Bajó una carga en Quitilipi y dos en Avia Terai, y fue en esta localidad desde donde, aparentemente, fue seguido por sus asesinos.

«Todo esto se podría haber evitado, pero nadie hizo nada con todos los pedidos anteriores. Esta banda actúa con impunidad, con armas de gran calibre, a la vista de todos. Hay una mafia, no sé si son piratas del asfalto o narcotráfico o de otra cosa», cuestionó.

«NO VA A QUEDAR ASÍ, NO PODEMOS CALLARNOS»

Durante su comparecencia en el canal de noticias, Corniali aseguró que «en el Chaco (estas bandas) están acostumbradas a manejarse impunemente porque manejan a la policía». No obstante advirtió que «esto no va a quedar así» y contó que «todo Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista y parte del Chaco están reclamando poder trabajar con seguridad, sin que nadie los moleste. No podemos callarnos y que quede como un caso más de inseguridad. No me sirve que me palmeen la espalda las autoridades del Chaco diciendo estamos a disposición, cuando esas mismas autoridades son las que debieron haber actuado para que no ocurra. Esto así no sirve. Si ellos hubiesen actuado, mi hijo estaba vivo. No me voy a cansar de decirlo, no me importa a quien lo moleste».

Ante la consulta del periodista Andino sobre si sentía temor al expresar ese tipo de declaraciones, la mujer manifestó: «Es que no me queda otra, asesinaron a mi hijo y no puedo quedarme quieta esperando que la justicia haga algo, y menos habiendo policías detrás de esto. No me queda otra opción que luchar e investigar».

Finalmente, consultada sobre la actitud del gobierno provincial ante el hecho, Corniali expresó: «Recién se comunicaron con nosotros desde la gobernación al domingo siguiente del crimen, porque camioneros de Bermejo que hicieron una protesta y fueron convocados por Capitanich pusieron como condición que nos llamen a nosotros también».

La madre de Fernando no acudió a esa audiencia ni tampoco una segunda vez que fue convocada. «Dos veces en total me llamaron desde entonces, y yo le dije a la secretaria del gobernador que a mi no me sirve que Capitanich se ponga a disposición, porque él tenía la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. No me sirve saber que ahora recién cuento con él».

TRES DETENIDOS Y TRES BUSCADOS

Se cumplen hoy 17 días del brutal ataque ocurrido en plena siesta chaqueña, en el tramo de la Ruta Nacional 16 entre Avia Terai y Concepción del Bermejo. Ese día, martes, Fernando Francovich, de 32 años, había terminado de dejar en Avia Terai dos cargas de harina, por las cuales cobró las correspondientes tarifas del flete. La jornada parecía no deparar nada fuera de lo normal para el joven camionero de Villa Ocampo.

Sin embargo, de nuevo en ruta, y en algún punto que hasta hoy no pudo ser determinado, su transporte fue alcanzado por al menos una camioneta Ford Ranger blanca con varios ocupantes armados. Estos sujetos le dispararon con pistolas 9 milímetros, hiriéndolo en un brazo y las piernas. Uno de estos proyectiles le atravesó la arteria femoral, provocándole una herida mortal.

Francovich igual siguió avanzando, tratando de escapar. A pesar de las heridas, transitó varios kilómetros de la ruta hasta ingresar a toda velocidad a una estación de servicio en Concepción del Bermejo donde bajó de la cabina y pidió auxilio, aunque segundos después caería inconsciente producto de la gran pérdida de sangre. Increíblemente los asaltantes lo habían seguido hasta la estación, y mientras él se desangraba, revisaron la cabina del camión, de la cual extrajeron algo, aunque no dinero.

Pocos minutos después el camionero sería trasladado al hospital de Bermejo y luego al de Sáenz Peña, donde se produciría su fallecimiento.

Por el hecho, hasta la fecha hay tres detenidos, entre estos Celestino «Tino» Cárdenas y Oscar Alfredo «Poro» Cárdenas (tío y sobrino respectivamente), mientras que otros tres sospechosos están siendo buscados.

Diario Norte