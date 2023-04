Alicia Reynoso, primera veterana de Malvinas en obtener su pensión

Es una de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que sirvió en el Hospital Reubicable en Comodoro Rivadavia. Luchó por más de una década en la Justicia para ser reconocida como excombatiente.



Ayer logró obtener la pensión del gobierno de Entre Ríos como veterana de la guerra de Malvinas y se convirtió en la primera heroína de esa provincia en obtener el reconocimiento. Más que un reconocimiento, «es una deuda de honor porque todavía hay compañeras que faltan reconocer, mujeres que dieron algo por la patria», contó la enfermera.

Durante la guerra, Reynoso y más de 10 enfermeras estuvieron como personal militar en el hospital reubicable de la FAA en Comodoro Rivadavia, donde atendieron a los heridos del combate. Con solo 23 años trabajó desde los primeros días -aunque no existen registros y por eso continúa la búsqueda de los libros de guerra del hospital- hasta los primeros días de junio, cuando fue trasladada para especializarse y convertirse en oficial de la FAA.

«Cada una de las que estuvimos en 1982, desde su profesión, dijimos si y dimos algo cuando la patria llamó, tuvimos el honor de haberla defendido en ese momento», señaló. A pesar de haber defendido la patria en ese momento y sufrir «el horror, el olor y el dolor de una guerra» como detalla, tuvo que luchar más de 30 años para obtener los reconocimientos, y enfrentarse con personas que las difamaron y agredieron.

«No nos nombraban, nos habían olvidado y tuvimos que levantar nosotras las banderas por la visibilidad», recordó Reynoso y señaló que por esa lucha surgieron «algunos que nos difamaban, nos decían que éramos truchas, nos agredían» pero también empezar a aparecer en la sociedad preguntas como «ah, ¿estaban las mujeres en Malvinas?».

En 2009 inició un juicio al Estado ya que no se la reconocía como excombatiente porque no participó en acciones bélicas dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). «Fue un juicio largo y tedioso, junté documentaciones que me las pedían en papel, lo que demoró mucho porque la Fuerza debió buscar 40 años atrás y se demoró once años porque por una u otra cosa siempre pasaba o faltaba algo», detalló. Recién el 7 de mayo del 2021 recibió la sentencia de la Cámara Federal de Seguridad Social que confirmó su derecho de «percibir los beneficios para los excombatientes del conflicto del Atlántico Sur».

Reynoso también fue una de las primeras mujeres en recibir el DNI con la leyenda «excombatiente, heroína de la Guerra de las Islas Malvinas». Desde 2014. los veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas tienen en sus documentos de identidad una leyenda en el frente que los identifica como tal, reconocimiento que también queda plasmado en las licencias de conducir.

Inmediatamente, al ganar el juicio, comenzó los trámites para tener en el DNI la leyenda, pero «al ser de Entre Ríos demoró un poco más‘», y tuvo complicaciones ya que le llegaban ejemplares sin la leyenda, o con la leyenda en masculino. En marzo del 2022 la mujer se contactó con abogados y en noviembre inició los trámites para gestionar la pensión que otorga la provincia, en el marco de la ley provincial 9.216.

«No todas pueden hablar, somos dos las que ganamos los juicios, una ya estaba reconocida y quedan otras 10 que faltan reconocer, porque dos compañeras fallecieron sin el reconocimiento pleno», dijo la veterana de Malvinas. Reynoso afirmó que «todos los días» piensa en Malvinas, «con charlas, colegios, proyectos, algún momento de todos los días se lo dedico a Malvinas y nos debe pasar a todas y todos los que participamos en ese duro momento para el país».

También mencionó que la sociedad «nunca se olvida», pero pidió «hablar todos los días» de Malvinas porque para el Mundial de fútbol «todo estaba lleno de banderas, pero para el 2 de abril hubo muy pocas casas y autos con banderas. Ojalá empecemos a cambiar en esas pequeñas cosas, porque lo que no se ve se olvida, y lo dice alguien que pasó más de 30 años en la oscuridad, siendo una NN viviente», concluyó.

